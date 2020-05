Agreden a media tarde y con barras de hierro a un varón en el centro de Oviedo

La céntrica calle de Félix Aramburu de Oviedo fue escenario a media tarde de ayer de una rocambolesca situación violenta. Dos hombres de mediana edad interceptaron a otro de 35 años en plena vía pública y le agredieron utilizando dos barras de hierro. La víctima terminó en el HUCA con una brecha en la ceja y los presuntos agresores huyeron, uno en coche y otro a pie.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las cinco y media de la tarde. El agredido se desplazaba en patinete cuando de repente llegaron a sus inmediaciones en coche dos individuos que portaban sendas barras de hierro y se abalanzaron sobre él para agredirle. Según varios testigos, ambos golpearon a la víctima y emprendieron su huida, dejándole ensangrentando.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron rápidamente una patrulla de la Policía Nacional y dos de la Policía Local. El hombre, de 35 años, no perdió en ningún momento la consciencia y se dirigió directamente a los agentes, asegurándoles que conocía a los supuestos agresores y aportando tanto sus nombres como sus domicilios para que trataran de darles caza.

Atención médica

El varón fue llevado hasta las inmediaciones de la plaza del Fresno -antigua Gesta-, donde se desplazó una ambulancia para atenderle inicialmente in situ y posteriormente trasladarle al Hospital, donde fue sometido a más pruebas para descartar daños más graves. A priori, la herida en la ceja no parecía revestir mucha gravedad, pero aun así no podían descartar posibles daños ocasionados por un fuerte golpe con una de las barras de hierro.

El suceso generó mucha alarma en una zona próxima a varias terrazas hosteleras. Algunas personas vieron al agredido con la cara ensangrentada, pero no llegaron a presenciar la agresión, y llamaron inmediatamente a los servicios de emergencias para auxiliar al varón y tratar de esclarecer lo ocurrido. "Es increíble que pase algo así a plena luz del día", declaró una mujer que se encontró a la víctima caminando con la cara toda ensangrentada. A falta de que se profundice en las investigaciones, se baraja un ajuste de cuentas como posible móvil de la agresión, si bien todavía se desconocen los pormenores que llevaron a dos hombres a cometer un ataque tan violento a plena luz del día y corriendo un gran riesgo de ser pillados. Al cierre de esta edición, los agentes trabajaban en la detención de los dos presuntos agresores, los cuales optaron por fugarse por separado, previsiblemente con la intención de dar esquinazo a los agentes que los iban a buscar.