Once sancionados en Gijón, uno de ellos hostelero, por incumplir las normas sanitarias

Un hostelero gijonés, que tiene su negocio en la avenida José García Bernardo, fue sancionado por no tener expuesta la licencia y no reducir el número de mesas, tal y como establece la normativa vigente. A este caso se suman las sanciones impuestas a once personas por incumplimientos con las medidas obligatorias para prevenir contagios por coronavirus, especialmente por no respetar la distancia de seguridad o no cumplir con la franja horaria.

Dos de esos sancionados provocaron una pelea en la calle Leopoldo Alas y también se tuvo que intervenir en un domicilio de la avenida de Galicia que tenía la música muy alta.