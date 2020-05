El acusado de violar a una chica de 14 años en Pola de Siero: "No sabía su edad"

El joven de 24 años acusado de abusar sexualmente -con penetración- de una adolescente de 14 en Pola de Siero aseguró ante el juez que "no sabía su edad". La defensa, a cargo de la abogada Natalia Álvarez Montes, mantiene que en la exploración que le realizaron "no había muestras de que hubiese sido forzada" y se apoya en supuestos testimonios "contradictorios" de los otros testigos. Álvarez argumenta que los otros dos jóvenes presentes en el lugar afirmaron ante el magistrado "que fue ella quien inició el coqueteo dándole besos". El acusado permanece en prisión provisional, al coincidir Fiscalía y Juzgado en que existen indicios suficientes para ello y riesgo de fuga.

Los hechos ocurrieron el pasado 20 de mayo. El acusado había quedado con un amigo y este, a su vez, con una conocida suya, que no tenía relación con el denunciado, según los testimonios recabados. Esta llevó consigo a la menor denunciante, más joven que ella. "Fueron al supermercado a comprar alcohol, saltaron la valla de la zona de los colegios (Celestino Montoto y Hermanos Arregui) y estuvieron allí haciendo botellón", asegura la letrada de la defensa. Entonces fue cuando se conocieron y se consumaron los hechos, siempre según su relato.

Dos días después, la menor presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 1 de Siero. El joven fue detenido este miércoles y puesto a disposición judicial. El ministerio fiscal solicitó para él prisión provisional, comunicada y sin fianza, al ver indicios suficientes de un delito de abusos sexuales con penetración.

Ahora, la defensa del acusado prepara su estrategia basándose principalmente en dos aspectos. Por un lado, asegura que no conocía la edad de la joven: "Su amiga, la que era conocida para el acompañante de mi representado, es mayor. Además, ella es una chica alta y con bastante envergadura", argumenta la letrada para sostener que el reo, según su versión, no se percató de que la chica fuese menor por su aspecto físico. Otro punto clave es el del consentimiento. Álvarez apunta a que la exploración que le hicieron a la menor en el HUCA "no muestra ningún indicio de que fuera forzada". Y la abogada entiende como argumento a su favor que la víctima denunciante aseguró que "no consintió, pero no se dio cuenta porque estaba borracha".

Por el momento, la menor no se ha personado como acusación, dejándola en manos de la Fiscalía. El joven acusado podría enfrentarse hasta a doce años de prisión.