Una denuncia vecinal alerta de un botellón en plena desescalada en Luanco

El botellón que un grupo de jóvenes organizó la noche del sábado en pleno estado alarma en la zona del muelle de Luanco le ha dolido al alcalde, el socialista Jorge Suárez, que se queja de que los ayuntamientos no pueden "cargar" con todo el peso de la desescalada. "No se puede poner un policía local o un guardia civil detrás de cada ciudadano, los ciudadanos tenemos que ser responsables porque los ayuntamientos no podemos con todo", dijo.

Los vecinos alertaron a la Guardia Civil de lo que estaba pasando: un grupo de más de 20 chavales con los coches aparcados estaban bebiendo, bailando y abrazándose. Fuentes de la Guardia Civil afirman que una patrulla se presentó en el lugar de los hechos y que no apreciaron ningún tipo de irregularidad administrativa: los chavales estaban en grupo de máximo de 14 personas y respetaban las distancias de seguridad entre sí. No se han impuesto multas, según la Guardia Civil.