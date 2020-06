Dos detenidos con heroína cuando intentaban huir de un control en Carreño

Agentes de la Guardia Civil de Gijón detuvieron a dos personas por tráfico de drogas en un control en la glorieta del Empalme, en Carreño. El coche de los investigados no se detuvo en el control. Los agentes observaron además que el conductor estaba muy nervioso y trataba de esconder algo. Era una bolsa con 28 gramos de heroína, unas 530 dosis, con un precio de unos 7.000 euros.

Los agentes hallaron 1.083,90 euros, supuesto producto de la venta de droga, además de restos de consumo de droga en un paquete de tabaco. Los detenidos son J. L. C. C., de 54 años y vecino de Carreño, y de J. T. A., de 52 años y vecino de Gijón. A J. L. C. C. se le propuso para sanción por circular drogado.