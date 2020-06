Fallece una mujer de 52 años al arder su vivienda en Toledo

Una mujer de 52 años falleció en un incendio la pasada madrugada en una vivienda de Burguillos de Toledo (Toledo), cuyo origen no se ha determinado. Según el servicio de emergencias 112, el siniestro se produjo a las 00.43 horas en una casa situada en el número 6 de la calle Barrancas de Burguillos de Toledo, del que no se ha facilitado ni la causa que lo pudo originar ni tampoco las circunstancias en las que se desarrolló el incendio. Hasta el lugar se desplazaron Bomberos del Consorcio de Toledo, agentes de la Guardia Civil y una UVI móvil, cuya dotación no pudo hacer nada por la víctima, de la que no se facilitaron más datos personales.