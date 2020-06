Un aparatoso incendio calcina dos apartamentos turísticos en Llanes

Un incendió calcinó ayer en Llanes dos apartamentos turísticos deshabitados. Formaban parte de un complejo hotelero rural situado en la zona conocida como Las Nieves, entre los pueblos de Poo y Porrúa. En el suceso, que solo afectó a la tercera parte del inmueble, se quemó la techumbre de la edificación, situada en una zona aislada, por lo que no hubo que lamentar daños colaterales, ni tampoco personales.

El servicio de Emergencias recibió la llamada de alerta a las siete de la mañana. Se inició ahí el protocolo que, además de a los bomberos, movilizó hasta la zona a la Policía Local de Llanes.

Para extinguir el fuego fueron necesarios los efectivos de bomberos del Principado de Asturias, con base en los parques de Llanes y Cangas de Onís, que acudieron a Las Nieves junto al jefe de zona oriental. Fue pasadas las once de la mañana cuando dieron por controlado el incendio, para cuya intervención fue necesario movilizar el vehículo autoescalera desde el parque cangués. Y no fue hasta más allá de las doce del mediodía cuando se dio por extinguido en su totalidad el fuego. No obstante, los bomberos no se retiraron de la zona hasta tiempo después de que un retén comprobara la efectividad de las tareas preventivas de enfriamiento.