Dan diez días al segundo entrenador del Grisú para que entre en prisión

La Audiencia Provincial de León da un plazo de diez días a Pablo M. F, el que fuera segundo entrenador del club femenino de fútbol Grisú de Oviedo, para que ingrese voluntariamente en prisión. Pablo M. F. fue condenado a una pena de siete años y nueve meses de cárcel por conchabarse con su novia para grabar y fotografiar desnudas a las jugadoras del equipo. Su novia también fotografió a sus hermanas (una niña de cuatro años y una adolescente con retraso mental) para facilitar las imágenes a su novio. Y contactó con una menor tutelada de un centro donostiarra, a la que hizo creer que era el representante del conjunto Gemeliers y a la que reclamó fotografías de sus partes íntimas a cambio de participar en un supuesto vídeo.

El pasado abril, la Audiencia denegó la suspensión de la ejecución de la pena de 7 años y 9 meses de prisión impuesta en sentencia a Pablo M. F. En caso de que no entre en prisión de forma voluntaria, se librarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las oportunas órdenes de busca, detención e ingreso en prisión.

El ministerio público había acordado con las defensas de los acusados las mínimas penas posibles, siete años y nueve meses en el caso de Pablo M. F. y cinco años en el caso de su novia, y había informado favorablemente a la suspensión del ingreso en prisión, al entender que los hechos no habían sido tan graves (las imágenes no se habían difundido a terceros) y que ambos acusados merecían una segunda oportunidad. Las perjudicadas, cuyos intereses defendían los letrados Jaime Carvajal y Alberto Rendueles, pidieron el ingreso en prisión. Finalmente, la Audiencia leonesa decidió rechazar que no ingresasen en prisión, debido a la gravedad de los hechos y la alarma social generada por el caso.