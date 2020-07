Muere un vecino de San Sebastián de 73 años mientras nadaba en la playa de La Franca

José Antonio M. R., de 73 años, un vecino natural de San Sebastián (País Vasco) que estaba de vacaciones junto a parte de su familia en la localidad de Panes (Peñamellera Baja) falleció ayer en la playa de La Franca (Ribadedeva) por causas que aún no han sido confirmadas.

Pasaban diez minutos de las doce del mediodía cuando el servicio de emergencias del Principado de Asturias recibió una llamada alertando de que una persona estaba ahogándose en el arenal ribadedense. En la llamada, según ha informado fuentes de la Guardia Civil, se indicó también que un familiar había sacado del agua a la víctima. El hombre, que nadaba en la zona más cercana a la desembocadura del río, estaba en ese momento con su nieto, de ocho años.

Fue el yerno del fallecido quien finalmente lo sacó hasta la arena con la ayuda de dos pescadores. Según algunos testigos, en ese momento se encontraban dos médicos en la playa, que se acercaron al lugar e intentaron reanimarlo sin éxito.

El suceso tuvo lugar el último día sin servicio de salvamento en La Franca, que se inicia hoy -hasta el próximo 31 de agosto- con lo que ayer la playa no tenía vigilancia. Los usuarios del arenal, no obstante, apuntan a que el estado de la marea era bueno, no había resaca ni grandes olas que pudieran suponer un peligro a la hora del baño.

El protocolo de emergencias para intentar salvar a José Antonio M. R. se activó a mediodía para que sanitarios, Policía Local, Guardia Civil y el propio helicóptero de Bomberos de Asturias acudieran a la zona. Finalmente, la patrulla fiscal territorial de la Guardia Civil de Llanes comunicó el fallecimiento del varón, algo que más tarde certificó el equipo médico de la ambulancia del concejo que intervino en el suceso. El helicóptero no llegó a participar en la operación.

Ahora, el resultado de la autopsia será el que determine las causas de su fallecimiento. La Guardia Civil ha iniciado el protocolo judicial pertinente toda vez que el ahogamiento no fue confirmado de forma inicial por los sanitarios que certificaron la muerte.