La cantante Barei, prima de la ahogada en el Cares: "El dolor es inmenso"

La cantante Bárbara Reyzábal, conocida con el nombre artístico de Barei, y que participó en Eurovisión en su edición de 2016, es prima del padre de la Ana Reyzábal Rus, la joven de 14 años que murió ahogada el viernes mientras descendía en canoa el río Cares, a altura de la localidad de Mildón, en Peñamellera Alta. Barei ha dado las gracias, a través de las redes sociales, a todos los que han hecho llegar su cariño a la familia por "la desgracia que hemos sufrido, la muerte de una niña de 14 años, hija de mi primo, en un accidente en canoa en un campamento de verano. La muerte siempre duele, pero en esas circunstancias y con esas edades el dolor es inmenso".

"No me quiero imaginar el dolor que pueden tener dentro mi primo y su mujer. Y solo con el tiempo podrán hacerlo llevadero y vivir con ello, porque tienen dos hijos por los que salir adelante, luchar y seguir sonriendo, pero estas noticias te rompen en dos. (...) En nuestra familia hemos aprendido a vivir con la muerte cerca, desde que mi padre murió cuando yo tenía un año y pico. Han sido tantísimas pérdidas de gente querida que pensábamos que el cupo ya estaba cubierto, que no podía haber nada más dramático. Pero sí. Resulta que con 14 años la vida puede decir que ya no más. Y con esas edades no te lo esperas, y duele mucho más que cualquier otra pérdida. Ojalá Ana esté bien donde esté y viva en paz, y descanse", comentó.

También la hermana de Barei, la filántropa Lourdes Reyzábal, presidenta de la activa Fundación Raíces, dejó un recuerdo en las redes: "Hoy hemos despedido a una niña preciosa, que empezaba a vivir, que ha sido un ángel para mi familia, para sus padres y hermanos, y que hoy están rotos de dolor. La vida no va de años, no va de tiempo (...) Solo le pido a esta vida que el amor sea lo único que nos importe. Porque esto va de vivir amando".