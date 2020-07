El acusado del crimen de Villaviciosa: "Me da igual la condena, seguiré arrepentido"

"Estoy arrepentido desde el primer día y lo seguiré estando; da igual la condena que me pongan". Estas fueron las últimas palabras pronunciadas por el acusado Brayan Tuero Cuesta, de 23 años, después de que las partes resumiesen ayer sus posturas en un juicio iniciado este lunes por la muerte de Adrián Gancedo, el joven de 32 años apuñalado a la salida de una discoteca de Villaviciosa en noviembre de 2017. Tuero es el único acusado en la causa y se enfrenta a una condena por asesinato de entre 17 y 20 años de cárcel, mientras que su defensa pide reducir la pena a cinco años por un delito de homicidio. Está previsto que hoy el jurado popular delibere y dé a conocer su decisión.

En la jornada de ayer todos los letrados implicados resumieron su versión de los hechos y declararon los últimos testigos que faltaban por hablar: la médica del centro de salud de Villaviciosa que atendió a las pocas horas del incidente al acusado y dos agentes de la Guardia Civil encargados de extraer perfiles genéticos entre las pruebas extraídas. La primera aportó una versión más bien vaga de los hechos y se limitó a reafirmarse en el parte que había redactado esa mañana, pocas horas después de cometerse el crimen. Refirió no haber anotado ninguna lesión de importancia del ahora acusado porque el propio joven no proclamó queja alguna. Después, las partes acusatorias usarían este testimonio para refrendar el papel de Tuero como agresor y no como partícipe en una pelea, mientras que la defensa recordó la existencia de un informe que sí avala lesiones cutáneas en manos y brazos que, a su juicio, demuestran que el forcejeo comenzó con golpes por ambos lados.

Lo que parece claro es que Gancedo y Tuero se engancharon en una discusión en la noche del 26 de noviembre que tuvo origen, en principio, por un cigarrillo -los testigos ni siquiera se han puesto de acuerdo en este aspecto-, así como que el joven apuñaló varias veces a la víctima. Una de esas heridas le perforó el corazón y causó su muerte en pocos minutos por un shock hipovolémico, que se produce cuando el corazón deja de bombear por un colapso interno que suele deberse a una pérdida rápida de sangre u otros fluidos.

Por su parte, las acusaciones, tanto el fiscal (que pide 17 años) como las particulares (que piden 20), insisten en que Tuero atacó primero "por la espalda" a Gancedo para asestarle las primeras tres puñaladas -en ese momento ambos se cayeron al suelo- y que después, tras "parecer que se alejaba unos 50 metros", regresó y, "agarrándole por el pelo", le asestó otras tres de frente. Esta separación de los ataques es lo que les permite ver una "intención clara" de hacer daño a la víctima.

La defensa incide en que estas dos agresiones por separado no han quedado acreditadas por los testigos y estima que, en cualquier caso, si Tuero quisiese acabar con la vida de Gancedo le habría "apuñalado de forma constante". Las heridas en la espalda, a ojos de la acusación, fueron meditadas para "aturdir" al fallecido, pero para la defensa demuestran que, cuando tras esa primera caída volvieron a forcejear, ambos sabían de la existencia de un arma. Las acusaciones, por último, recuerdan que el joven, en prisión preventiva, sigue siendo "conflictivo" y que los psicólogos consideran que le queda aún "mucho camino" para poder reinsertarse, de ahí la importancia de una pena elevada.