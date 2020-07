Asesino alevoso a los 20 años: el contundente fallo contra Brayan Tuero

Con tan solo 20 años, Brayan Tuero Cuesta acabó con la vida de Adrián Gancedo tras asestarle varias puñaladas a las puertas de un bar de Villaviciosa en 2017 y, ahora, se enfrenta a una pena de prisión igual de larga que la edad que tenía cuando cometió el crimen. Fue declarado culpable de asesinato este viernes por el jurado popular y, aunque su decisión será recurrida por la defensa del acusado, supuso el primer punto final para un largo juicio que había comenzado el lunes que hizo desfilar a multitud de testigos, agentes, médicos y forenses. Tuero tiene ahora 23 años y su víctima falleció de un navajazo en el corazón con 32.

A la espera de que el recurso se acepte o no, el jurado popular no se creyó ninguna de las explicaciones con las que Tuero había intentado justificar la agresión. El joven había tratado de empezar con buen pie, pidiendo perdón a la familia de Gancedo el primer día del juicio, y en su último turno de palabra incidió en que llevaba arrepentido "desde el primer día" y que lo seguiría estando fuese cual fuese su condena. También aseguró que su única vía de escape había sido la droga desde los 13 años. Begoña Solares, la madre de la víctima, afirmó por su parte no sentir "rencor" por el joven y que lo único que pedía era "justicia". El viernes por la noche, cuando tras unas siete horas de deliberación del jurado popular se dio a conocer el fallo por asesinato, Solares volvió a hablar. "Estoy satisfecha, dentro de lo que cabe. Por lo menos, que no vuelva a suceder, porque lo sucedido ya es irremediable", aclaró.

Los diez citados a declarar como testigos dieron versiones casi contradictorias -no se ponían de acuerdo en cuánto alcohol había consumido Tuero ni si estaba ebrio o no en el momento de la agresión- y, al final, el jurado popular se quedó con la versión de los informes toxicológicos que reflejan, a raíz de una muestra de cabello del joven, que la supuesta adicción que había manifestado el primer día no parecía ser real. Esta prueba hizo que el jurado descartase la hipótesis de que Tuero pudiese ver rebajada su condena con un atenuante por su embriaguez.

Sin embargo, el verdadero objetivo del juicio era decidir si la muerte de Gancedo se había debido a un asesinato o a un homicidio. La defensa del agresor abogaba por lo segundo y pedía -en contra de las penas de entre 17 y 20 años que solicitaban las acusaciones particulares y Fiscalía- una condena de cinco años. Tuero ya había cumplido tres, así su salida de prisión podría haber sido inminente. Pero el jurado, una vez más, no le creyó: ve probado que el hecho de que el joven llevase oculta una navaja demuestra su intención de hacerle daño a Gancedo, y que este, al no conocer de la existencia de esa arma, no pudo defenderse. Al pronunciarse el fallo, Solares estalló en lágrimas y Tuero se mantuvo sereno. Solo al marchar se despidió lanzando un beso a un familiar que había acudido a la sala.