Una explosión en una gasolinera del centro de Cartagena deja varias personas heridas

Bomberos, sanitarios y agentes de la Policía Nacional y Local, así como de miembros de Protección Civil, se movilizaban al lugar, en la Plaza de España, en el centro de la ciudad de Cartagena, donde varias personas han resultado heridas al producirse una deflagración en una gasolinera.

Aún no se conocen las causas de la explosión, aunque se baraja que ha sido con la chispa de una radial. Ha afectado de lleno a varias personas, una de las cuales se encuentra muy grave, con quemaduras. Una veintena de efectivos trabajan en el lugar, donde se han desplazado dos ambulancias, de momento. Hay gente sentada en la acera, desorientada, mientras que viandantes y curiosos se paran tratando de enterarse de qué ha sucedido.

"He oído una explosión y he salido, estoy aturdido. He oído un estruendo muy grande y he salido corriendo sin rumbo... una cortina de humo muy grande", explica Andrés Molina, empleado de la gasolinera, que añade que "se estaban haciendo trabajos de limpieza de tanques, había dos operarios, uno dentro del tanque y otro fuera". "Mi compañera y yo estamos bien", apunta el trabajador.

La persona que sufrió las heridas más graves fue sacada del lugar en camilla y llevada al hospital. Los sanitarios, asimismo, atendían a personas con ataques de ansiedad.

La semana pasada, un escape de gas obligaba a acordonar la Plaza del Rey, en Cartagena. El accidente fue cerca de las 14.00 horas, cuando una de las máquinas que trabajaba en una obra en la zona golpeó por accidente una tubería de gas, produciendo un aparatoso escape. Alertados por el olor, los vecinos de la zona dieron aviso al Cuerpo de Bomberos de Cartagena, Policía Local y Policía Nacional.