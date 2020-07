La célula yihadista desarticulada en Barcelona preparaba atentados

Efectivos de los Mossos d'Esquadra han desplegado a las 06.00 horas de este martes una operación contra el terrorismo yihadista en Barcelona que presuntamente planeaban atentar en la capital catalana, según fuentes de la investigación., según fuentes de la investigación. La policía ha detenido a dos sospechosos de nacionalidad argelina, por orden del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que se llegó a desplazar a ese país para profundizar en las pesquisas contra esta presunta célula que fue desarticulada en su mayor parte en enero del año pasado, informaron a El Periódico de Catalunya fuentes jurídicas.



La investigación ha permitido concretar dónde el grupo terrorista pretendía actuar, así como determinar que la célula se estaba preparando con la elaboración de artefactos explosivos y obtención de armas, según la policía de la Generalitat, aunque fuentes jurídicas precisan que no iban a hacerlo de forma inminente, al menos momento.



Los delitos que se imputan a los dos arrestados, de 41 y 43 años y que serán puestos a disposición del Juzgado Central de Intrucción número 6 de la Audiencia Nacional, son los de terrorismo del artículo 572.2 del Código Penal, con el que se castiga la integración en una organización terrorista, y siguientes, así como otro de colaboración activa con grupo terrorismo del 577.





?? Operación policial antiterrorista en marcha en Barcelona. Realizamos entradas en Ciutat Vella en un operativo tutelado por la Audiencia Nacional pic.twitter.com/T5nslkeH6A — Mossos (@mossos) July 14, 2020

Carteristas radicalizados

Los agentes han realizadoEn concreto, la policía de la Generalitat se ha desplegado en el paseo Joan de Borbó con la calle Maquinista, en la zona del mercado de la Barceloneta. El operativo está dirigido por la Comisaría General de Información (CGI) de la policía catalana por orden del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que ya investigaba a varios ciudadanos argelinos a los que envió a prisión tras la operación Alexandria contra el terrorismo yihadista en Barcelona e Igualada, en la que fueron detenidos 19 personas. Cuatro de estos sospechosos continúan encarcelados.Losde origen magrebí afincados en Barcelona que, según fuentes policiales, se habían radicalizado. Querían dejar la vida de cacos en la calle, especializados en los turistas, para ser algo más: yihadistas dispuestos a cometer un atentado. Aunque todavía no habían planeado cómo lo llevarían a cabo.El 'caso Alexandria', bautizada con ese nombre porque los sospechosos proceden de países del norte de África -sobre todo de Argelia-, arrancó hace un año y medio, antes de los atentados del 17-A, gracias a una llamada que alertó a la policía catalana.El núcleo duro sobre el que ha situado la lupa la Comissaria General d'Informació estaba formado por tres argelinos, un iraquí y un libio. Todos ellos se encontraban en una fase muy avanzada de radicalización.El resto de los detenidos formaban de la banda, dedicada a robar por la capital catalana, pero no del reducido grupo presuntamenta yihadista. Los arrestados entonces con edades comprendidos entre los 33 y los 44 años llevaban años residiendo en España . Vivían en pisos modestos, alguno de ellos, incluso, habían ocupado ilegalmente su domicilio, y se ganaban el sustento enredando a extranjeros de visita por Barcelona. Los Mossos calculan que en suma, la inmensa mayoría por hurtos. También alguno por tráfico de drogas.Los investigadores mantienen que las personas que fueron arrestadas en ese operativo vivían de la pequeña delincuencia pero que cinco de ellos se habían convertido, además, en otra cosa. Estos últimos formaron un núcleo más duro y, a pesar de mantener la actividad delincuencial (robando relojes, carteras y bicicletas), se radicalizaron por su cuenta.y, a través de internet y sin que conste un enlace directo con el Estado Islámico , "se autoradicalizaron" calentándose ideológicamente hasta estar dispuestos a cometer un atentado. Todavía no habían elegido ningún objetivo ni habían dado un paso logístico claro para cristalizar su voluntad de atacar.