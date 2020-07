Tenerife sufre su segundo apagón total en apenas un año

Tenerife ha sufrido este miércoles el segundo apagón eléctrico que afecta a la totalidad de la isla en menos de un año y que ha durado hasta ocho horas en algunos lugares.



El segundo cero energético en un año, el primero fue el 29 de septiembre de 2019, ha ocurrido a las 09:43 horas y no ha sido hasta dos horas después cuando se ha comenzado a recuperar el suministro eléctrico en diferentes zonas de la isla, especialmente en el área metropolitana.



Casi ocho horas después, Red Eléctrica y Endesa que son los dos principales responsables del sistema eléctrico canario (REE como operador del sistema eléctrico y transportista y Endesa como responsable de la mayoría de la generación eléctrica y su distribución), anunciaron que se había repuesto el cien por cien del suministro eléctrico en toda la isla.



Los servicios de emergencias han informado que no se han producido incidencias importantes y las intervenciones mayoritarias de los bomberos han tenido que ver con el rescate de personas atrapadas en ascensores mientras que las policías locales han tenido que regular el tráfico ante el apagón generalizado de los semáforos.



Sí se vio afectado en la capital tinerfeña y en el municipio de La Laguna el servicio de tranvía, que quedó paralizado y cuyo recorrido fue sustituido por autobuses de la empresa pública Titsa.







ATENCIÓN: Debido a un fallo generalizado de suministro eléctrico están apagados un gran número de semáforos en la ciudad. Circulen con precaución y respetando las normas generales de prioridad. #TRÁFICOSC — Policía Local (@PoliciaLocalSC) July 15, 2020

Red Eléctrica y Endesa informan de cero eléctrico en la isla de Tenerife. Se trabaja en su reposición #ApagónTenerife — 1-1-2 Canarias (@112canarias) July 15, 2020

Aunque aún no se han precisado las causas de este apagón total, Red Eléctrica afirma que ha sido un fallo del generador de energía eléctrica mientras que Endesa no se ha pronunciado al respecto.De cualquier forma, el Gobierno de Canarias ha anunciado este miércoles quea las compañías eléctricas.El antecedente más cercano lo tienen hace pocos meses cuando el Gobierno de Canarias presentó una propuesta de sanción de 30 millones de euros entre los dos operadores por el cero energético del domingo 29 de septiembre de 2019, apagón que duró nueve horas.del suministro eléctrico.El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias,, ha manifestado este miércoles que se actuará con "toda la contundencia" y ha señalado que este mes se reunirá con representantes de la Secretaría de Estado de Energía para tratar sobre el plan de inversiones en infraestructuras eléctricas en Canarias, con especial dedicación a Tenerife, afectada de manera recurrente por este problema.También el presidente del Cabildo,, se ha mostrado "indignado", porque parece quepara Endesa y REE, y ha reclamado una auditoría del sistema eléctrico de la isla y una explicación de por qué estas cosas "pasan en Tenerife y no en ningún otro lugar"."Sólo nos falta que un incidente así ocurra cuando estemos en plena recuperación económica", se ha lamentado Pedro Martín.