Un incendio forestal alarma a La Fresneda y el fuego calcina un monte vecinal en Belmonte

Un incendio forestal se declaró ayer por la tarde en una zona boscosa entre los concejos de Siero y Llanera, entre La Fresneda y el Colegio Inglés, en la zona de La Belga, según confirmó Emergencias. El humo del fuego alertó a los vecinos, aunque desde el 112 se indicó que "no había peligro". En la extinción de las llamas participaron bomberos y un helicóptero del Principado, además de una cooperativa forestal.

Además, las altas temperaturas registradas ayer y el viento que se levantó a primeras horas de la tarde complicaron la extinción completa de un incendio declarado la noche del domingo en el monte vecinal de Bello y Pando, en el concejo de Belmonte de Miranda.

Efectivos de bomberos de Pravia y Proaza, una empresa forestal y la BRIF de Tineo, con la ayuda de un helicóptero del 112 y del Kamov, que lanza 4.500 litros de agua en cada descarga, tuvieron que hacer frente a las llamas en una zona compleja. Y es que precisamente el flanco izquierdo del incendio está ubicado en un terreno rocoso, en una zona de matorral bajo, donde el acceso a pie es prácticamente imposible en estas condiciones. Por ello, los efectivos de emergencias tuvieron que limitar su labor a la descarga de agua desde helicópteros.

Una treintena de efectivos participa en las labores de extinción del incendio de Belmonte. Sin embargo, durante la tarde de ayer, la brigada de la BRIF por tierra se retiró debido a que no podía continuar con su cometido por el difícil acceso a la zona donde sigue el incendio activo. El 112 Asturias calificó el incendio como "de poca importancia". El hecho es que las llamas no amenazaron en ningún momento a viviendas, ya que no existen poblaciones cercanas al foco principal activo.