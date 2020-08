Detenido el jefe de un jornalero muerto cerca de Lorca por un golpe de calor

La Guardia Civil ha detenido al jefe del jornalero nicaragüense de 42 años, migrante en situación irregular en España, que el pasado sábado fue dejado en el centro de salud de Lorca tras ser llevado allí en una furgoneta con un severo golpe de calor del que luego falleció.

El arrestado es un ecuatoriano de 50 años, titular de una empresa que lleva cuadrillas de temporeros a trabajar al campo. Ha sido acusado de la presunta autoría de un delito contra los derechos de los trabajadores por no tener dado de alta en la Seguridad Social al jornalero que trabajaba en una finca de la pedanía de El Esparragal, localidad limítrofe con Lorca.

El centro de salud Lorca-Sutullena reclamó el pasado sábado ambulancia medicalizada para atender a un hombre, que había sido abandonado en ropa de trabajo y en muy mal estado, sobre las 15:30 horas en sus instalaciones. El jornalero quedó inconsciente y murió en manos de los sanitarios llegados en el vehículo especializado. En la comarca donde se produjeron los hechos, en alerta naranja por temperaturas máximas extremas de 12 a 21 horas, llegaron a alcanzarse ese día hasta 44,4 grados en la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos.

Frente al abandono que trascendió desde diversas fuentes oficiales en un primer momento, otras próximas al caso, aseguraron que quien llevó al trabajador al centro de salud no se desentendió de él, sino que lo dejó en manos de los sanitarios tras llevarlo en un vehículo particular, para que lo atendieran más rápido que si hubiera pedido una ambulancia. Además, quien viajaba con él en la furgoneta, que no se descarta que sea el arrestado, volvió pasado un tiempo a interesarse por el estado del insolado. El detenido pasará a disposición judicial hoy.

CCOO reaccionó ayer con un comunicado donde denunció que este nuevo accidente mortal pone de manifiesto el incumplimiento de la normativa laboral y los planes de prevención de riesgos en el trabajo. También exige reforzar el aumento de la siniestralidad por la falta de medios y de inspecciones a las empresas sobre esos planes y medidas para evitar casos como este.

"Venimos denunciando públicamente y ante la Inspección de Trabajo del ministerio del ramo los incumplimientos de las empresas, que no facilitan agua fresca para beber a su personal, ni comedores donde puedan protegerse de las inclemencias climáticas y que incluso incumplen la jornada intensiva, con el agravante de estar advertidas de las altas temperaturas que se darían en estos días", señaló el coitado sindicato.

La exposición a temperaturas ambientales extremas, como las de este fin de semana, representa un gran peligro para los jornaleros.