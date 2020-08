Rescatan a un pescador caído al mar en Candás: "Fue un susto, para aprender"

"Fue un susto para aprender a no hacer lo que no se debe hacer". Así de claro se mostró Resti García Velasco, el pescador deportivo que en la mañana de ayer tuvo que ser rescatado tras caer a la mar desde su embarcación. Resti estaba cerca de puerto a bordo de su lancha, de nombre "Midama", cuando se dispuso a coger un caldero para limpiar el suelo de la embarcación. "Había lavado la lancha y el pescado en la mar pero me había quedado algo de baba del pescado y pensé que podía resbalar. Entonces, fui a coger un caldero y resbalé. Me quedé con la barriga en el carel, en el borde del barco, como si fuera una foca", relata.

Con medio cuerpo fuera, hizo lo imposible por mantenerse en la embarcación. "Me sujeté al barco, pero al girarme la mar, me disloqué el hombro derecho y del dolor me solté y caí al agua", concreta. En ningún momento se puso nervioso por su situación porque "sabía que había muchos barcos fuera pescando y que, tarde o temprano, acabarían viéndome". Sin embargo, su mayor temor era que la lancha hiriera a alguien. "Me preocupaba que el barco fuera contra alguien", reconoce.

La lancha, que iba con el piloto automático, acabó encallada en el pedrero del Conexal, en concreto, "entre el regodonal que hay debajo del camping de Perlora y el saliente donde está el chiringuito de Palmera", detalla el pescador. Resti, en el agua y con el hombro dislocado, pidió socorro, a sabiendas de que alguien le oiría. "Pegué unas voces y vinieron tres o cuatro barcos. Me subí al que más fácil era, uno que tenía escalera de baño, el 'Tucán', y luego fuimos a por la barca al pedrero para remolcarla a puerto. Nos ayudaron desde tierra a meter un cabo en la lancha para poder remolcarla", comenta. Entre los presentes en el pedrero estaba el antiguo patrón mayor de la cofradía de pescadores "Virgen del Rosario" de Candás, Ángel Gutiérrez, quien también luego llevó a Resti hasta el hospital de Jove en su propio vehículo para que le volvieran a poner el hombro en su sitio.

La labor de remolque de "Midama" fue realizada por "Tucán" hasta el muelle de Candás. No obstante, una lancha de Salvamento Marítimo y el helicóptero Helimer hicieron acto de presencia en la villa marinera. "Cuando llegó la lancha, ya había pasado todo. Al llegar al muelle estaba la Policía Local, Guardia Civil, una ambulancia? Pero fui en coche con 'El Francés' hasta Jove porque solo tenía el hombro dislocado, nada más", apunta Resti.

En cuanto a la embarcación "Midama", solo sufrió daños superficiales en la hélice y la cola del motor, así como en la estructura. "Es lo de menos", añadió Resti, que ya repuesto del susto de la mañana, quita hierro al asunto. "Estoy bien", zanjó.