Desalojan un bloque de Gijón por una mujer que roció a sus vecinos con gas pimienta

En la calle Alicia Álvarez Concepción, en el barrio gijonés de Nuevo Roces, una vecina lleva sembrando "el pánico" desde hace dos años. A lo largo de ese tiempo, muchos de los residentes han tenido disputas con ella, hasta el punto de llegar a denunciarla de manera conjunta e individualizada. El último de los altercados tuvo lugar el pasado domingo, cuando la mujer roció con gas pimienta su propio bloque, ocasionando la intervención de la Policía Nacional, que lo desalojó.

"Tenemos miedo de que la pueda tomar con nuestros hijos", dice Jéssica Rodríguez, una de las vecinas que más problemas ha tenido con la residente conflictiva. "El 2 de agosto, me vio desde el balcón con una amiga y los perros. Bajó con el suyo, que muerde, y comenzó a insultarnos y a amenazarnos de muerte", añade. Rodríguez llamó a la Policía, pero tuvo que volver a hacerlo una hora después, cuando su vecina intentó "quemar la puerta y el felpudo" de su casa.

Esa no ha sido la única ocasión en que la agresiva residente ha generado problemas. El pasado domingo, Rodríguez acudió al bloque 390 para socorrer a los vecinos, que se ahogaban después de que su vecina los rociase con gas pimienta. "Subí y, cuando me vio, me lo echó también a mí, que soy asmática", relata. "Aquel día ocurrió lo gordo. Roció con gas pimienta a todo el mundo después de haber llegado borracha a casa. Llegó al portal y comenzó a picar a los timbres y, según la gente abría, los rociaba con el gas", dice Sonia Abad.

Si bien es cierto que los actos vandálicos afectan a toda la urbanización, la vecina "tiene fijación" con algunos de los vecinos, según Rodríguez. De hecho, afirma que "a los de su planta, los tiene abrasados". "Es una persona muy peligrosa y puede llegar a hacer cualquier cosa", cuenta. Sandra Migoya constata el complicado carácter de la vecina. "Se trata de una persona conflictiva que busca continuamente jaleo. Es algo que le gusta", dice.

Rodríguez ya dispone de una orden de alejamiento emitida por un juez, aunquela la ha logrado tras sumar dos intentos. Sin embargo, otros no la poseen y tienen miedo. Una de ellas recibió una paliza por parte de la mujer conflictiva en una ocasión anterior, pero ayer no quiso hablar de esa agresión.

Los altercados que más gravedad revisten han tenido lugar en los últimos días, pero en la urbanización se quejan de que vienen repitiéndose "desde hace dos años", cuando la vecina arremetió contra dos pivotes con un mazo de obra. También, con la misma maza, ha roto la critalera de la puerta de su bloque, pero los disturbios incumben a toda la comunidad. "Es lamentable que una persona así revuleva un vecindario entero", comentan las hermanas Tania y Mónica Fernández. "Si no se toman medidas, ocurrirá algo todavía más grave", advierten.

Desde la comunidad, los vecinos se encuentran a la espera de que el la sociedad pública Vipasa tome las medidas oportunas (se trata de un bloque de vivienda pública). "Mandamos todas las denuncias individuales más una conjunta, el parte de lesiones y las firmas de los vecinos. Ya hemos entregado todos los papeles necesarios para que se tome una decisión al respecto", menciona Rodríguez. Mientras, agradecen la colaboración policial, argumentando que los agentes se "han implicado" en resolver todos los problemas que la vecina ha ocasionado. Y confían en una rápida resolución.