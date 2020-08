Afronta 5 años por apuñalar a un hombre que se negó a comprarle droga en Oviedo

Como no quiso comprarle droga, terminó apuñalándolo por la espalda. El presunto autor de esta agresión, ocurrida el pasado mes de marzo en el exterior de un local de copas de la calle Puerto San Isidro, en el barrio ovetense de Teatinos, se enfrenta a penas de hasta cinco años de prisión en un juicio que tendrá lugar el martes próximo en el Juzgado de lo penal número 1 de Oviedo. Se trata de D. S. F., "Tito", vecino del barrio ovetense de Pumarín y padre de Yencer de los Santos Germosén, el joven de 19 años que se ahogó el pasado junio en la playa de San Lorenzo de Gijón cuando trataba de salvar a su novia. Otro hombre que iba con él y llegó a esgrimir una botella rota se enfrenta a un año de prisión.

Los hechos ocurrieron sobre las tres de la madrugada. Según aseguró la víctima, un ovetense de 40 años, coincidió con "Tito" en un bar de Teatinos. A la Policía le dijo inicialmente que "Tito" se dedica al trapicheo y que ese día se había empeñado en venderle droga, a lo que se había negado. Luego, en Comisaría, diría que "Tito" y su amigo, W. S. P. I., se habían puesto un poco pesados y había decidido marcharse. Estaba hablando con una amiga en el exterior del bar y al parecer, siempre según la versión de denunciante, comenzaron a molestarla con sus comentarios, por lo que él les dijo: "Ya está bien, valió".

En ese momento, W. S. P. I. se le encaró y comenzaron a pelearse, por lo que terminó en el suelo. Fue entonces cuando vio cómo "Tito" sacaba una navaja y la abría, por lo que empezó a correr, seguido por el dominicano. Mientras huía, la víctima pedía que parase, hasta que notó cómo le pinchaba por la espalda y cayó al suelo. El agresor no se arredró e intentó apuñalarle de nuevo. "Tito, que vas preso", le gritó, pero el dominicano seguía intentando pincharle, mientras le decía: "Me da igual". También se unió W. S. P. I. con una botella rota. Afortunadamente, pudo defenderse con las piernas desde el suelo y no recibió más heridas. Cuando la Policía lo encontró poco después sangraba abundantemente por la espalda. A los agresores los cogieron poco después, tras huir a bordo de un taxi.

La víctima sufrió lesiones que le afectaron a la pleura y tardaron mes y medio en curar. Su letrado, Carlos Hernández Fierro, pide -aparte de cinco años para "Tito" y otro para W. S. P. I.- una indemnización de casi 10.000 euros para la víctima, y otros 3.500 para el Sespa por la asistencia que recibió el herido. El ministerio público solicita cuatro años para el autor de la puñalada, así como 1.500 euros de indemnización para la víctima. El fiscal pide sustituir la pena de prisión por la expulsión del país. Ha sido condenado dos veces con anterioridad por delitos de lesiones. Para su compinche, el fiscal pide un año de cárcel, como la acusación particular.