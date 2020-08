Las llamas arrasan un hórreo y un pajar en El Carbayín (Grado)

Un incendio calcinó por completo un hórreo y un pajar en El Carbayín, en el concejo de Grado, en la madrugada del miércoles. Se desconoce el origen del fuego, que ahora investiga la Guardia Civil, y para el que fueron necesarias más de 4 horas de labores de extinción. Por suerte no se lamentaron daños personales. Los bomberos del servicio de Emergencias del Principado de Asturias, con base en el parque de la villa moscona, fueron los encargados de apagar las llamas tras recibir el aviso del Centro de Coordinación de Emergencias, pasadas las 12 de la noche. En la llamada de alerta señalaron que se estaba quemando un pajar y que no había personas afectadas. También señalaron que no había viviendas colindantes. Los trabajos de extinción culminaron pasadas las 4.30 de la madrugada, informa S. ARIAS.