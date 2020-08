Los empresarios de Silvota, desolados tras el incendio: "Es un duro golpe"

"Es un duro golpe, el incendio fue una catástrofe". El presidente de los empresarios del polígono de Silvota, Pablo García Vigón, se mostraba apesadumbrado tras el incendio que calcinó dos naves del área industrial de Llanera y afectó a otras cuatro en la jornada del sábado. Los daños materiales "han sido muy importantes, pero aún no ha dado tiempo a hacer balance total". Los bomberos continúan apostados junto a las instalaciones, controlando que el fuego no vuelva a surgir. Mientras, la Guardia Civil investiga las causas del incendio y un grupo de expertos se desplazará en próximos días a la zona. La principal hipótesis sigue siendo, como señalaron el viernes, que el origen del fuego fuera un rayo. Sin embargo, no están descartadas otras hipótesis, entre ellas que fuera provocado.

La escena ayer frente a las naves afectadas era desoladora. Vehículos de Bomberos y coches de la Guardia Civil seguían vigilando la zona. Mientras, los afectados -los propietarios de una tienda de motocicletas y el arrendatario de las cinco naves de un almacén chino- pasaban por allí, aunque preferían no hacer declaraciones.

El que sí se pronunció fue Vigón que, además de lamentar la gravedad de lo sucedido, apostilló que es tiempo para "iniciar la recuperación". El presidente del gremio ofreció todo su apoyo a los afectados, para que traten de volver a la normalidad "lo antes posible".

Aunque el incendio quedó sofocado en la madrugada del domingo, ayer aún se mantenían las labores de control, por lo que no ha habido posibilidad de hacer balance de las pérdidas. En todo caso, Vigón explicaba que "en las naves de los chinos había muchas cosas y en la otra había numerosas motocicletas", unas cincuenta.

El portavoz también agradeció la labor de los servicios de Emergencias. Y valoró positivamente cómo había funcionado el plan de emergencia comunitario (PEC) de Silvota: "Fuimos el primer polígono en tener un sistema así, nunca había tenido que funcionar hasta ayer y creo que permitió que la intervención fuera más efectiva".

Respecto a las causas que originaron el incendio, Vigón confirmó que lo sigue investigando la Guardia Civil y que ninguna hipótesis está descartada. "Inicialmente, con la tormenta, se valoró la posibilidad del rayo", dijo. Esta opción sigue siendo la más probable, "pero nada está descartado", añadió.

De hecho, aún no está ni siquiera completamente claro si las llamas comenzaron en la nave de las motocicletas -como creyeron inicialmente los investigadores- o si el fuego se inició en alguna de las cinco naves del almacén chino.