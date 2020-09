Toni Cantó salva de morir ahogadas a tres adolescentes en Oropesa.

El portavoz de Ciudadanos en les Corts Valencianes, Toni Cantó, protagonizó el pasado sábado un rescate en Platgetes (Oropesa), donde el actor y político pasa el verano. Cantó, que acudió a la playa a surfear, no dudó en acudir a socorrer a tres adolescentes que estaban siendo arrastradas por la corriente hacia el espigón, con el riesgo de golpearse contra las rocas o, incluso, de morir ahogadas.



"Es una playa que conozco desde pequeño. Vi un corro de gente y que el chico de Cruz Roja iba por las rocas descalzo. Sé que por allí tendría dificultades y me puse los calcetines y las zapatillas y allá me fui. Estaban con frío, atemorizadas. Fui a por ellas y las saqué una a una e intentaba tranquilizarlas", explicaba Cantó en el programa de Antena 3 Espejo Público.





"Toni me ha salvado la vida", apuntó que le dijo su hija la madre de una de las chicas afectadas, que sufrieron algunos arañazos y pequeños cortes a causa del impacto con las rocas. Cantó añade que lo más complicado fue tranquilizarlas. "Para poder sacarlas de ahí había que hablarles muy tranquilamente cara a cara para que se distrajeran y no entraran en pánico", detalla el político.