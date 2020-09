El carpetazo judicial al "caso Sheila" indigna a la familia: "Lo que están haciendo es inhumano"

La Audiencia Provincial comunicó anteayer, viernes, lo que la familia de Sheila Barrero ya esperaba, que el caso se cierra porque no hay pruebas suficientes contra el único investigado por este crimen cometido hace 16 años. La Audiencia ratifica la decisión tomada hace unos meses por la jueza de Cangas del Narcea y que fue recurrida, aunque con pocas esperanzas, por parte de la familia de la joven. "Lo que están haciendo con mis padres es inhumano", aseguró ayer la hermana de Sheila, Mónica Barrero. No obstante, aseguró que la familia no arroja la toalla. "Seguiremos protestando, no vamos a quedar de brazos cruzados. Parece que el asesinato de mi hermana no le importa a nadie, es muy injusto", aseguró la mujer.

La decisión de la Audiencia, no por menos esperada, es menos dolorosa. "Confirma cómo está la situación, es un palo grande, sobre todo para mis padres", aseguró Mónica Barrero, quien rompió una lanza en favor de los investigadores de la Guardia Civil, cuyo trabajo ha sido criticado.

El fallo del recurso presentado por la acusación particular ampara la decisión de la jueza de Cangas del Narcea, al considera que no hay indicios racionales de criminalidad contra el investigado. Los padres del leonés sospechoso mantuvieron su coartada, esto es, que había pasado la noche del crimen en su casa con la familia.

La sentencia de la Audiencia también alaba la minuciosidad de la resolución de la jueza canguesa, y niega que sean concluyentes los indicios contra el investigado. Se trata de meras especulaciones que alcanzan a ser sospechas, lo que impide continuar con la causa, y mucho menos dictar una sentencia condenatoria. Se repite por tanto lo ocurrido ya en 2008, cuando la Audiencia ratificó el sobreseimiento dictado por el entonces juez de Cangas, Julio Martínez Zahonero.

Sheila Barrero fue encontrada muerta en la mañana del 25 de enero de 2004 en el interior de su coche estacionado en el alto de la Collada, en Degaña, cerca del límite con la provincia de León. La joven había salido unas horas antes de trabajar y había tomado algo con unos amigos. Todo indica que alguien la hizo parar cuando se dirigía a su casa en Degaña y le disparó mientras estaba sentado en el asiento trasero.