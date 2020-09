A prisión el gijonés que violó a su pareja con su madre en el cuarto de al lado

El gijonés Amadeo C. Á. acaba de ingresar en prisión para cumplir nueve años de cárcel por violar a su pareja en el domicilio familiar, concretamente en la habitación de ambos. Se da la circunstancia de que los hechos se produjeron cuando su madre se encontraba en la habitación de al lado, aunque la mujer negó en el juicio que se hubiese producido la agresión sexual.

Durante el juicio, celebrado en marzo de 2019, la víctima ofreció un desgarrador relato de las violencias a que fue sometida, acompañadas de comentarios del tipo: "Estás vieja, solo sirves para puta y sin cobrar". Después de ser violada, declaró la mujer, el acusado se burló de ella y le espetó: "No me digas que no querías porque te ha gustado, solo sirves para eso".

La sección tercera de la Audiencia le impuso nueve años de cárcel, ratificados luego por el TSJA y el Tribunal Supremo. Por otro lado, acumula otra condena de dos años y medio de cárcel por un delito de allanamiento de morada y lesiones cometido en León.

La agresión sexual por la que acaba de entrar en la cárcel se produjo en la noche del 11 al 12 de marzo de 2017. Unos días antes había golpeado brutalmente en el costado. En el juicio, intentó convencer al tribunal de que esa lesión se la había producido ella al caer mientras fregaba un portal.