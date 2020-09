Roban material por valor de 8.000 euros en una asociación terapéutica de Llanera

La asociación Equitación Positiva de Posada de Llanera sufrió un importante robo este fin de semana, echando en falta 8.000 euros en material relacionado con la hípica. El colectivo utiliza esta actividad para ayudar a personas con necesidades especiales -disfuncionalidades intelectuales, síndrome de Down o autismo, entre otras- y se sustenta principalmente a través de subvenciones, por lo que el robo supone un importante golpe.

Los hechos ocurrieron en las instalaciones que emplean en Posada de Llanera, aunque no saben exactamente en qué momento, ya que no hay cámaras de seguridad. Los ladrones acudieron directamente a los establos, "cerrados con un pestillo, pero no intentaron forzar la entrada en las oficinas", explican fuentes del colectivo.

El hecho es que tendrán que parar su actividad durante un tiempo hasta poder reponer el material robado. "Se llevaron todas las sillas de montar y más elementos que utilizamos para las actividades", comentaban ayer.

Parece que los ladrones fueron únicamente con intención de coger el material y no buscaban dinero u otro tipo de objetos. Por ello, los miembros de la asociación sospechan que pueda tratarse de las mismas personas que se llevaron varias sillas de montar del club Hípico El Forcón, en Avilés, hace apenas dos semanas.