Excusas para no estar en el jurado del caso Maje: "Soy testigo de Jehová"

Desde ser testigo de Jehová a no entender valenciano, pasando por excusaciones mucho más acordes con un impedimento real, como padecer una enfermedad grave y estar vinculado profesionalmente al Derecho.

Esos han sido algunos de los argumentos esgrimidos por los candidatos preseleccionados para formar parte del tribunal popular que enjuiciará a María Jesús M. C., Maje, y a su examante, Salvador R. L., Salva, por el asesinato del marido de ella, cometido a las 7.40 horas del 16 de agosto de 2017 en el garaje de la finca donde la pareja aparcaba su coche, en la calle Calamocha del valenciano barrio de Patraix.

La vista para dirimir las excusas más interpretativas —las que recoge la ley del Jurado ya se aplicaron automáticamente en las semanas posteriores al sorteo de jurados potenciales— fue celebrada ayer, en presencia del presidente del tribunal que enjuiciará a Salva y Maje, del fiscal y de los letrados que representan tanto a los acusados como a la acusación particular que ejercen los padres y el hermano de José Antonio Navarro Cerdán, la víctima.

El sorteo de los 36 candidatos iniciales fue celebrado, tal como publicó en ese momento Levante-EMV, el pasado 12 de junio. Tres de ellos jamás contestaron a los cuestionarios que se les enviaron ni fueron localizados, y de los 33 restantes, 15, casi la mitad, presentaban incompatibilidades para formar parte del jurado, por lo que hubo que realizar un segundo sorteo con otros ocho candidatos más.

A partir de ahí, fueron descabalgados del proceso quienes presentaban alguna de las incompatibilidades que recoge la ley del jurado, por lo que el proceso se quedaba con 24 prejurados, más otros diez cuyas excusas estaban sujetas a interpretación, que es a quienes se citó ayer para aclarar su situación.

Según ha podido saber este periódico, una de las candidatas alegó su pertenencia a la congregación religiosa de los Testigos de Jehová, por ejemplo. Ese hecho no la ha apartado del procedimiento, pero sí el sufrir dos patologías que acreditó exhibiendo sendos informes médicos ante las partes.

Además de ella, fueron eliminadas de la lista otras tres personas: una por cuestiones médicas; otra por cargas familiares incompatibles con la asistencia al juicio, que se celebrará todas las mañanas entre el 14 y el 29 de octubre; y la tercera, porque tiene un trabajo relacionado con la administración de justicia. Queda en el aire otro hombre que alegó una enfermedad grave, pero acudió sin el justificante médico, por lo que en cuanto aporte la documentación, quedará exonerado de pertenecer a este jurado.

Los cinco restantes —incluido uno de los diez candidatos que no acudió ayer a la vista— han sido citados para que comparezcan el primer día del juicio, ya que, o bien el presidente del jurado no ha considerado suficientes las razones alegadas para no formar parte del jurado, o bien, como es el caso de una mujer de 68 años, no ha querido renunciar a ese derecho a pesar de que la ley se lo permite por rebasar los 65 años. Uno de ellos, por ejemplo, trató de salir del proceso alegando que es «castellanoparlante y que no entiende valenciano». El magistrado le tranquilizó explicándole que en este caso era complicado que alguien declarase en valenciano, y agregó: «Pero no se preocupe, que si se da el caso y hace falta, ya se lo traduzco yo mismo».

Una vez concluida la preselección de candidatos, los 30 que quedarán —incluido el que no acudió ayer— han sido convocados para acudir a la primera sesión del juicio, a las 10.00 horas del miércoles, 14 de octubre, para realizar la selección definitiva de 9 jurados y dos suplentes que, esos ya sí, juzgarán a Maje y a Salve tras escuchar a los acusados, testigos, peritos, policías, forenses, amigos y familiares de ambos y del ingeniero asesinado a traición de seis cuchilladas.