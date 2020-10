Hallan sin vida al vecino de San Andrés del Rabanedo (León) desaparecido el pasado lunes

Un vecino de la localidad leonesa de San Andrés del Rabanedo, que había desaparecido el pasado lunes y cuyos familiares habían emitido una alerta de colaboración ciudadana para su búsqueda a través de la asociación SOS Desaparecidos, ha sido encontrado sin vida.

Tomás S. F., de 58 años, fue hallado sin vida el viernes. La familia no tenía noticias del hombre desde el pasado lunes. Su teléfono móvil no tenía señal desde el día de la desaparición y, según sus familiares, era posible que condujera un turismo Citroën C5. No han trascendido las causas de la muerte.