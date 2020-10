Rescatan en helicóptero a "Gallarda", una xata con una pata rota en los Picos

Un equipo del Servicio de Emergencias de Bomberos del Principado rescató ayer en el parque nacional de los Picos de Europa una xata de año y medio que se había roto una pata mientras pastaba en el puerto del concejo de Onís. Ningún vehículo podía acceder porque el acceso rodado hasta la zona no era viable y el estado del animal le impedía caminar.

Víctor del Cueto López acudió el pasado sábado a ver a sus vacas al monte de Onís, en el territorio protegido. Atisbó, de lejos, que "Gallarda" no andaba bien. La había dejado junto al resto en los montes de La Pasada de La Bauga, junto al río Texu, y allí la encontró herida.

El ganadero la curó esperando que aquello no fuera a más, pero sin saber muy bien la gravedad del suceso. "Seguramente se cayó o se tropezó", asumía. Así que decidió dejarla allí y subir a cebarla cada día, al tiempo que iba observando cómo evolucionaba. Pero ayer comprendió que la xata no podía seguir allí. Y tampoco podía bajarla caminando hasta Soñín, donde podría tener acceso un vehículo rodado en el que trasladar al animal y llevarlo a La Robellada, donde reside el pastor y donde tiene la ganadería, de una treintena de animales. Descartó pues andar con "Gallarda", impedida, caminos de barro y piedras. No solo sería tortuoso para el animal, sino que conseguiría agravar su daño. Así que ayer, junto a otros ganaderos, subió por la pista hasta la Vega de las Mantegas con el tractor y el remolque pensando en poder hacer algo de esa forma. Pero tampoco pudo ser. Finalmente el alcalde de Onís, José Manuel Abeledo, lo animó a ponerse en contacto con el servicio de Emergencias para que, desde ahí, se determinara qué hacer con el animal herido.

Y así se inició el protocolo. Al poco tiempo de la llamada, una dotación de Bomberos a bordo del helicóptero aterrizó en la zona para rescatar al animal, que tuvieron que sedar para poder, sin causarle dolor, cargar en un saco que resiste hasta mil kilos de peso.

Al término de la maniobra. José Manuel Abeledo explicaba que el rescate se coordinó y dirigió por el director de Biodiversidad del Gobierno del Principado de Asturias, David Villar, después de que bomberos y ganaderos hicieran la labor logística para llevar a buen puerto al animal. Juan Sánchez ayudó haciendo el soporte para la cura: "Con un tubo de plástico hizo dos cánulas diferentes para proteger la pata cubierta previamente por una sábana". Enrique Remís, José Antonio y José Mario González ayudaron a colocarlo. Al final, "Gallarda" llegó a su cuadra, donde un veterinario se acercó para examinarla y donde permanecerá hasta que la pata se cure por completo. Víctor del Cueto "no había necesitado nunca de la ayuda de los bomberos", pero ahora sabe que "hay mucho que agradecerles".