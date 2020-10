El preso que mató a otro en Barcelona: "Es un violador de niños. Tranquilos, está muerto"

Acceso principal de la prisión de Can Brians.

Acceso principal de la prisión de Can Brians. Ferran Nadeu

El Juzgado de Instrucción 4 de Martorell ha acordado prisión provisional para el interno L. G. S. que este martes mató otro, Z. A. M., en el patio del módulo tres de la prisión de Briñas 2, en Sant Esteve Sesrovires. El juez lo ha acordado para evitar que el hombre pueda salir en libertad o con algún permiso para las anteriores condenas de asesinato y robos con violencia intimidación que está cumpliendo.

En su auto de prisión, el juez Alfonso Codón Alameda relata que L. G. S. sorprendió a las 19.30 horas su compañero de módulo cuando escuchaba música en el patio. Se le acercó por detrás y le clavó 29 cuchilladas en el cuello, pecho, tórax, abdomen y cabeza. "Este es un proxeneta, un violador de niños. Tranquilos, que ya está muerto", dijo a los funcionarios de prisiones.

La víctima, Z. A. M, de 32 años y de nacionalidad rumana, estaba condenada por prostitución de menores y de incapaces y por violencia machista. Cuando estaba distraído, el agresor "se le acercó por la espalda y lo apuñaló de manera extremadamente violenta", incluso con la víctima inmóvil en el suelo, según subraya la resolución judicial.

Cámaras de seguridad

Cuando los funcionarios de Brians quisieron intervenir les advirtió en un primer momento que no se acercaran: "Esto no va con vosotros", les dijo, al tiempo que recordaba la condición de violador de la víctima para justificar la agresión. Al fimal, el reo tiró el cuchillo al suelo y se entregó. Los hechos fueron grabado por las cámaras de seguridad, que demostrarían que entre víctima y agresor no hubo ninguna pelea previa y que el asesinato fue planificado. El presunto asesino salió coreado del patio donde cometió el crimen.

El agresor se enfrenta ahora a penas de entre 15 y 25 años de prisión que se añadirían a las que ya cumple y que quedan finiquitadas en el año 2050. La causa está icoada por asesinato con alevosía y ensañamiento. En el módulo donde suceeron los hechos, en número tres, cumplen condena los presos con delitos más graves y conductas más agresivas.