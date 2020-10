El caso de la niña fallecida en el Cares, pendiente de que el atestado llegue al Juzgado

El Juzgado de instrucción de Llanes está a la espera de que la Guardia Civil le remita en papel el atestado sobre el caso para iniciar las actuaciones judiciales relacionadas con la muerte de la niña madrileña Ana Reyzábal Rus, de 14 años, que falleció ahogada durante una excursión por el río Cares el pasado 3 de julio. Será entonces cuando la magistrada decida el inicio de la toma de declaraciones, tanto a los testigos como al propietario de la empresa de aventuras que organizó el descenso.

El dueño de la empresa, cuya identidad responde a las iniciales J. M. D. C., de 48 años y vecino de Cantabria, fue detenido el pasado día 7 por agentes de la Guardia Civil como presunto autor de un delito de homicidio imprudente, y en calidad de investigado tendrá que declarar en el Juzgado de instrucción de Llanes cuando la magistrada lo cite.

Según las investigaciones practicadas por la Guardia Civil, el negocio cometió cuatro irregularidades: no tenía autorización para realizar piragüismo en aguas rápidas -el Cares está considerado un río de aguas bravas-, los monitores no disponían de la formación necesaria en primeros auxilios y seguridad, no cumplía la ratio de guías por cliente y carecía de medios alternativos de comunicación, como emisoras o vehículos de apoyo.