El hombre apuñalado por la expareja de su mujer en Pravia: "Me vi muerto"

"Me vi muerto", ha dicho José Ramón Martínez, víctima del ataque a puñaladas perpetrado por la ex pareja de su mujer ayer en el barrio de la Fontana, en Pravia. El hombre quedó de alta ayer. "Perdí mucha sangre", añadió. El hombre describió como el día del ataque, al abrir la puerta, vio una figura de negro, encapuchada y con un cuchillo inmenso. "Trate de empujarlo fuera de casa, le agarre del cuchillo y se partió, luego sentí una punzada en el pecho. Lo lleve hasta el rellano, le di un cabezazo y volví a entrar en casa", ha relatado. "Creí que me mataba", añadió.

La exmujer del agresor aseguró que "tuvo que ser una locura, estábamos llevando bien el divorcio, amigablemente". El agresor comparecerá hoy en los juzgados.

El suceso tuvo lugar el pasado martes por la mañana en el descansillo del segundo piso de un edificio del barrio praviano, donde viven desde hace dos semanas la exmujer y la víctima. El presunto agresor, de mediana edad y vecino de San Esteban (Muros), se personó allí y atacó al hombre en el rellano, dejándolo malherido. Mientras el agredido pedía auxilio al vecindario a gritos, el presunto autor del apuñalamiento abandonó el lugar corriendo, según relataron testigos presenciales, que fueron quienes alertaron a la Benemérita.