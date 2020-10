"Quería asustarle", dice el murense que acuchilló, celoso, a la pareja de su exmujer

"Solo quería asustarle, no matarle", declaró a primera hora de la tarde de ayer J. M. M. M., el vecino de San Esteban de Pravia (Muros de Nalón) que acuchilló a la actual pareja de su exmujer, el martes en un piso del barrio de La Fontana de Pravia. La jueza mandó a prisión al hombre, de 61 años, quien pretendía con su ataque que la víctima dejase a su exmujer y regresase con la suya, en Madrid. El ataque -al que fue armado con dos cuchillos- se le fue de las manos y la víctima, José Ramón Martínez, que opuso una gran resistencia, resultó con tres heridas: una en el brazo, otra la mano -defensiva- y la peor, que le dejó empapado en sangre, a la altura del corazón.

La declaración de la víctima y la del presunto autor del ataque, investigado por homicidio en grado de tentativa, tuvieron que demorarse dos horas en el Juzgado de Pravia, debido a una caída del sistema eléctrico, algo bastante habitual. Primero lo hizo Martínez, que relató la violencia del ataque. "Me vi muerto, pero no le guardo rencor", dijo sin ambages este hombre, al que dieron de alta anteayer, miércoles. "Estoy muy cansado. Perdí mucha sangre y recibí muchos golpes", añadió.

J. M. M. M. esperó a que su exmujer se fuese a trabajar y luego llamó a la puerta de la víctima. "Vi una figura vestida toda de negro, encapuchada y con un cuchillo que me pareció inmenso. Solo me gritó: '¡Hijoputa!'. Trate de empujarlo fuera de casa, le agarre del cuchillo y se partió, luego sentí una punzada en el pecho. Lo llevé hasta el rellano, le di un cabezazo y volví a entrar en casa", relató. La exmujer del agresor aseguró que "tuvo que ser una locura, estábamos llevando bien el divorcio, amigablemente". Al parecer, solo les pedía que no hiciesen muy visible su romance. Se trata de dos primos que tuvieron un romance de jóvenes y decidieron hace un mes irse a vivir juntos. El agresor aseguró que el día del ataque se había levantado a las siete y media de la mañana y se tomó unos chupitos de hierbas. Luego fue a pasear al perro y tomó unas cervezas. Acabó echándose a llorar. Su letrada, Diana Antuña, recurrirá su ingreso en prisión.