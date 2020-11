Pretendían llevarse “de parranda” todo el material informático del colegio Celestino Montoto, en Pola de Siero, pero el sonido de una alarma les hizo huir dejando el botín. Sin embargo, en su entusiasmo ante la posibilidad del robo, los ladrones dejaron una rima escrita en una pizarra: “En la Pola manda, nos llevamos los ordenadores de parranda”. Quienes acabaron saliendo por piernas fueron los cacos, que habían almacenado todo el material para llevárselo más cómodamente. La alerta saltó en el colegio de al lado, el Hermanos Arregui, así que los ladrones se fueron pitando sin llevarse nada.

Eso sí, causaron importantes desperfectos en diferentes aulas. El director del centro asaltado, Javier García López, explicó que los ladrones entraron al colegio durante la mañana del domingo para intentar hacerse con los equipos informáticos y de sonido del colegio sierense. Para poder hacerse con el mayor número posible de materiales, los cacos fueron entrando aula por aula, forzando en algunos casos las puertas de entrada, y dejaron los ordenadores y demás objetos en los pasillos, colocados para luego regresar al lugar de los hechos y llevárselos consigo.

Esta ardua labor se vio truncada al activarse la alarma del colegio cercano. El sonido llamó la atención de su conserje, que se puso al momento a indagar qué estaba ocurriendo. Entonces, vio que habían reventado la puerta de entrada al centro educativo. Luego, hizo una rueda de reconocimiento por la zona escolar y comprobó que una de las ventanas de la primera planta del colegio Celestino Montoto estaba forzada. Precisamente por esa ventana parece que accedieron los ladrones Para ello, tuvieron que escalar por la fachada, con lo que se presupone que la complexión de los delincuentes es atlética.

El conserje también verificó que había varias puertas rotas y la mayoría de las aulas estaban abiertas, pero no logró dar con los cacos. No obstante, las autoridades tomaron muestras de huellas dactilares, así como de las cámaras de vigilancia que hay en los dos colegios de La Pola y en el centro residencial del ERA cercano para dar con los malhechores. El director del colegio comentó que “desde la residencia del ERA vieron a dos chavales saltando la valla hacia la zona del río”, aunque, de momento, se desconoce su identidad y si están implicados o no con los hechos que el colegio denunció ante las autoridades. Los asaltantes incluso habían forzado una máquina de café del centro educativo de La Pola para llevarse la recaudación del cajetín. Sin embargo, desde la dirección del centro no echan nada en falta, ni siquiera el dinero en efectivo de la máquina expendedora, que también habían dejado en uno de los pasillos al lado de otros objetos de valor.

El intento de robo en el colegio sierense se perpetró sin prisa alguna, a tenor del modus operandi de los ladrones. Y es que, tal y como comentó el director del centro, incluso tuvieron tiempo para dejar escrita una rima en la pizarra de una de las aulas: “En La Pola manda, nos llevamos los ordenadores de parranda”. El entusiasmo de los ladrones dará pistas caligráficas a los investigadores para llegar a ellos.

La dirección del Celestino Montoto respiró aliviada al hacer inventario de los equipos y comprobar que nada faltaba, pero la jornada del domingo la dedicaron a poner en orden el centro para el inicio de las clases ayer. Además de ordenar las aulas y devolver los equipos a su lugar, también tuvieron que desinfectar todas las superficies y volver a higienizar todos los espacios por la entrada de desconocidos en el centro educativo.