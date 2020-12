La Policía Local de Mislata (Valencia) y la Policía Nacional han desplegado este viernes un operativo para abortar una quedada de pandillas juveniles, que se habían citado para enfrentarse con palos y piedras. El despliegue ha contado con dos furgones de antidisturbios y varias unidades de Unidades Prevención y Respuesta (UPR). Hay varios detenidos.

Según ha podido saber este diario, la Policía tenía conocimiento desde el miércoles que, a través de las redes sociales, varias pandillas se habían citado este viernes en Mislata, concretamente en los aledaños del Príncipe de Asturias, para enfrentarse.

Por tal motivo, tanto la Policía Local como Nacional se coordinaron para preparar un amplio operativo con decenas de agentes, incluido unidades antidisturbios y de UPR.

Pasadas las siete de la tarde una veintena de jóvenes, la mayoría menores de edad y mayormente de València, se concentraba en la Plaza de la Libertad. Rápidamente se desplegó el operativo policial. Mientras los agentes trataban de identificar a alguno de los chicos, otros han aprovechado para tratar de agredir a los Policía con palos y el lanzamiento de piedras. Esto ha provocado algunas pequeñas cargas disuasorias y las carreras de los jóvenes. Hay varios detenidos.

La presencia policial ha provocado que los jóvenes se dispersaran y la tranquilidad ha vuelto a las calles de Mislata. No obstante, se ha preparado un operativo nocturno para evitar cualquier incidente durante la noche.

El alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, ha condenado los incidentes asegurando que "no vamos a tolerar, bajo ningún concepto, que la convivencia y el respeto en nuestra ciudad se vea cuestionada por unos cuantos vándalos, menores de edad, que no tienen conocimiento y utilizan la violencia como forma de diversión. Y menos si vienen de fuera, como es el caso. En Mislata no tenéis cabida".