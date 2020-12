Niqueas Sánchez insiste en la gran magnitud de la tragedia. “Han pasado muchas desgracias en la historia de Artenara, pero la sensación que tengo en mi caso es que es la más dura que he tenido que vivir”, asegura, antes de agregar: “Cuando muere una persona es muy fuerte, pero cuando son cuatro, y de una misma familia que con solo levantar la mano aparecían todos, es sencillamente pavoroso”.

Sánchez, que también es fundador de la asociación Empresarios de Artenara (Edarte), no logra explicarse qué sucedió esa noche del martes. “Durante todo el puente hubo un considerable volumen de asistencia, con muchísimas personas transitando por una carretera, y en su gran mayoría desconocedoras de sus tramos, ninguna de ellas con la experiencia de la familia fallecida. Y encima serían las últimas en pasar por ella, en una combinación de elementos imprevisibles que han convertido este siniestro en una gran desgracia para el pueblo de Artenara”, recalca.

José Antonio Luján, cronista oficial de Artenara, pueblo de la comarca más elevada de la isla, no duda de la importancia que la familia y sus antepasados por vía materna han tenido para la localidad. Y se retrotrae al recuerdo del abuelo de las dos hijas fallecidas y su hermana Raquel, residente en Avilés. Casado con Margarita, “otra mujer ejemplar, muy prudente y trabajadora”, las iniciativas de Elías, que también llegó a ser concejal del Ayuntamiento y a constituir una funeraria, hicieron posible el paso de la cocina de leña, a la de gas, y el de dormir en los primitivos jergones de rellenos de pinocha a hacerlo en los modernos colchones Flex, “con la fórmula de ya me lo irá pagando cuando buenamente pueda”, algo por lo que no solo era conocido en Artenara, sino en toda la zona.

Asegura el cronista que la calidad humana y profesional de Marta, Rita y Raquel es consecuencia directa de la formación y el saber estar que recibieron de sus progenitores y abuelos. Y un espíritu emprendedor, que también viene de sangre. Como el que heredó su tío Pepe Bolaños, que tuvo la iniciativa de fundar el restaurante La Esquina, en plena plaza del pueblo, así como la única gasolinera de Artenara, y que además tuvo por un tiempo la adjudicación del también famoso restaurante La Cilla, todo esto tras trabajar en una plataforma petrolífera en el Golfo de Guinea. Su otra tía, Mary, también tiene su ascendente en el pueblo, como parte del área de Asuntos Sociales del municipio, mientras que Julián, hoy trabajador de Medio Ambiente, también fue concejal y comerciante, además de seguir manteniendo la finca La Laja, donde sus dos sobrinas echaban algo más que una mano cuando la faena lo requería.

Todos ellos hermanos de Lucía, con quien se casó el asturiano José Iván García Buelga y madre de Marta, Rita y Raquel. Ella “también murió demasiado pronto, cuando las niñas aún eran pequeñas”. Esa orfandad prematura hizo que tanto sus tíos como el pueblo “las arropara y protegiera con especial atención como siempre se debe hacer en estos casos”, añade uno de los amigos de las tres hermanas, creando un vínculo irrompible desde entonces, del que ni siquiera Raquel –que vive desde hace años en Avilés, donde regenta una tienda deportiva– se ha movido un ápice.