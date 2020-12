Con un impresionante aplauso de cinco minutos, el pueblo de Artenara, en Gran Canaria, despedía a las jóvenes del municipio Marta y Rita García Bolaños y a su padre, el asturiano José Iván García Buelga, tras recibir sepultura en el cementerio Santa Aurora de la localidad, en una ceremonia que comenzaba poco después de las cuatro y media de la tarde de ayer. Los tres fallecieron el martes –junto al inglés Rich, marido de Rita– tras un accidente de tráfico en el que su coche se precipitó por un barranco de la isla.

Desde mucho antes las inmediaciones del camposanto, ubicado en una de las partes más altas del municipio, junto a la base de la unidad helitransportada de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, iban recibiendo a decenas de personas a la espera de la comitiva, presidida por tres coches fúnebres, uno negro que portaba el cuerpo de José Iván, natural de Blimea, y otros dos blancos con los de sus hijas Marta y Rita, y que partían sobre las tres de la tarde de la capital grancanaria.

Desde ese otero de Santa Aurora, vecinos y familiares trataban de captar la llegada a la cumbre desde la lejana carretera, hasta que sobre las cuatro y media se podía observar una gran caravana de vehículos que asomaba en la primera curva a la vista, tras hacer una breve parada con un homenaje floral en el lugar de Pinos de Gáldar donde se produjo el fatídico accidente en el que perdieron la vida el pasado martes el padre y las dos hijas, junto con el marido de Rita, el piloto británico de Norwegian Rich Addicott, cuyo cuerpo ha sido trasladado a su país natal por expreso deseo de la familia.

Minutos después llegaban al recinto los cuerpos de los fallecidos acompañados por sus familiares, incluida su abuela octogenaria, Margarita, con la que compartieron sus últimas horas de vida ese día de la Inmaculada, y que fue arropada por sus nietos y su hija Mary, mostrando una entereza asombrosa al contestar que sí cuando le preguntaron si tendría fuerzas para entrar. La pregunta se la hacía Raquel García Bolaños, única hermana viva de las dos fallecidas y residente en Avilés, donde regenta una tienda deportiva.

El pueblo de Artenara, en un silencio absoluto, era testigo mudo de la apertura del portón de los tres vehículos, momento en el que se dimensionaba la tragedia. En la otra banda de la explanada, posado el helicóptero de Medio Ambiente, sus efectivos se sumaban al homenaje a la familia firmes en sus puestos.

El cura recurrió al evangelio de San Juan: “Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero”.

El párroco pidió tras la lectura una reflexión en silencio, solo roto por los lejanos ladridos de los perros de las lomas de enfrente: “Por el eterno descanso de los que ya han partido a la casa del Padre”.

El primer féretro en entrar era el del asturiano José Iván García, acompañado por numerosos miembros de su familia, hermanos y sobrinos llegados desde Asturias en las últimas horas y que se mostraban “impactados” por los acontecimientos. Unos largos minutos después se recogían los ataúdes con los cuerpos de Marta y Rita, que entraban a la vez rodeados de numerosas coronas de flores.

Cuando finalizó el sepelio, Julián, tío de las dos fallecidas y muy vinculado a ambas por la constante ayuda que recibía de ellas en su industria quesera y en su finca de Las Lajas, tomó la palabra para agradecer el acompañamiento. Unas palabras que iban mucho más allá del compromiso. Roto de dolor, expresaba que sentía en su corazón todo el cariño que le entregaba el pueblo. No en balde era el mismo pueblo que cuando Marta, Rita y Raquel perdieron a su madre, aún niñas, las arropó como si fueran suyas, que lo eran y lo son aún, a la vista de las emociones que suscitaron en una despedida a la que se sumaron los cielos de Artenara con un atardecer abrumador en sus formas y colores.

Horas después tenía lugar la misa funeral, que comenzaba a las nueve de la noche en la parroquia de San Matías, en una celebración que se organizó en ese horario para facilitar la partida hacia Asturias de la familia de José Iván García, todo ello presidido con las tres banderas del Ayuntamiento de Artenara a media asta.

A ello se añadirá, según anunciaba estos días el alcalde de la localidad, Jesús Díaz, “el tributo que merecen”, que será organizado próximamente y ganado a pulso por la disposición y colaboración de ambas hermanas, así como de su padre, en la vida social del pueblo.

Con el descanso de sus cuerpos se cierra así una de las semanas más trágicas que ha vivido la localidad grancanaria que recuerden sus habitantes, ya que para remontarse a un suceso similar habría que retroceder a finales del siglo XIX, cuando murieron en un mismo accidente dentro de una cueva en construcción un padre, su hijo y un trabajador.

Un dolor compartido en Asturias. En Gijón, donde la fallecida Marta García Bolaños habría quedado esta Navidad con sus amigos; en Blimea, de donde era originario su padre, José Iván García, y en Avilés, donde vive y es muy apreciada Raquel, la hermana que ha sido golpeada con la pérdida de gran parte de su familia.