Cada vez “más consciente” de que mató a su propia madre y “muy arrepentido”. El parricida de Vallobín, Vicente F. G., “Tinín”, de 54 años, está ya ingresado en la cárcel de Asturias, después de que la magistrada Begoña Fernández, titular del Juzgado de instrucción número 3 de Oviedo dictase, al filo de las dos y media de la tarde de este lunes, el auto de ingreso en prisión sin fianza para el presunto asesino de Nuria González Gutiérrez, de 87 años, a la que propinó al menos dos puñaladas de más de treinta centímetros de profundidad, en la noche de este viernes en el piso en el que ambos vivían en la calle Maximiliano Arboleya de Oviedo. “Tinín” salió hacia la cárcel asturiana a eso de las tres y cuarto de la tarde.

Había llegado cerca de las once de la mañana a los Juzgados de Oviedo. Estuvo en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía todo el sábado y el domingo. Ante la jueza Fernández reconoció los hechos, igual que ante la Policía. Él mismo llamó al 091 sobre las once de la noche del viernes después de matar a su madre. Su letrado, David Valdés-Isoba, sostiene que pudo tratarse de un “brote psicótico”, que después de matar a su progenitora y verla en el suelo, “reaccionó” y llamó a la Policía. No habría pasado mucho tiempo, indicó el letrado, entre la muerte y el aviso a las fuerzas de seguridad.

El abogado negó que el crimen se hubiese producido por una discusión debida a la exigencia de dinero para comprar droga, aunque lo cierto es que los escándalos por este motivo eran frecuentes. Hace unas tres semanas, Vicente F. G. obligó a su madre a salir de casa para darle dinero. Las voces de la mujer alertaron a los vecinos, que llamaron a la Policía. Esta detuvo a “Tinín” por maltrato, pero continuaba viviendo con ella.

El ministerio público no dudó en solicitar el ingreso en prisión del asesino confeso. Interesó esta medida por la gravedad de los hechos acaecidos y al estimar que existe un claro riesgo de fuga, dado lo elevado de la pena que, en el caso de que recaiga sobre él una sentencia condenatoria, podría imponérsele. La Fiscalía atribuye al detenido un delito de asesinato, sin perjuicio de que esta calificación pueda modificarse a lo largo de la instrucción del procedimiento. Según la Fiscalía, el detenido reconoció la autoría de los hechos, alegando “problemas de drogadicción”.

No era el primer episodio violento que protagonizaba este individuo, muy conocido en el barrio de Vallobín y también por las fuerzas de seguridad. Algunos vecinos aseguran que estuvo a punto de pinchar a un hombre en unas fiestas de Vallobín hace unos años, jaleado por la que entonces era su novia, hoy fallecida. El hombre pasó una década en la cárcel por delitos contra el patrimonio. Al parecer, se había reformado en los últimos años, pero a raíz del confinamiento por la pandemia, los vecinos habían empezado a notar cómo volvía a deteriorarse. Sus otros dos hermanos también estaban enganchados a la heroína. Uno de ellos perdió la vida por su adicción, y del otro nada se sabe desde hace años.

Todo un drama que ha dejado consternados a los vecinos. “Se veía venir”, asumía con dolor una de las vecinas de la mujer, desesperada por no haber podido evitar la cruel muerte de Nuria González. Estaba previsto que fuese incinerada, aunque había ciertas reticencias por parte de la funeraria, ante la posibilidad de que algún familiar solicitase la realización de una autopsia una vez que fuese cremada. El asesinato de Nuria González se produjo a 74 metros justos del piso en que fue asesinada y descuartizada María Luisa Blanco, en la calle Mariscal Solís, la noche de San Juan de 2009.