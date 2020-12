El Ayuntamiento de Belmonte de Miranda ha advertido a los vecinos de una supuesta estafa en la que personas desconocidas llaman por teléfono a los domicilios, sobre todo de personas mayores, ofreciendo falsas vacunas contra el coronavirus. El organismo local alerta de que esos contactos no provienen de organismos oficiales. Por el momento, no se ha detectado ninguna estafa cometida en el municipio, indica la alcaldesa, Rosa Rodríguez, si bien han decidido prevenir a la población al darse esta situación en otros concejos: “De momento, por suerte, no ha pasado pero preferimos que los vecinos estén informados y prevenidos ante esta situación”, comenta la regidora.

El Ayuntamiento de Belmonte hizo un llamamiento a sus vecinos para evitar que sean víctimas de una estafa que se está dando en otros puntos del país. Rodríguez explica en el comunicado la estrategia de vacunación marcada por el Gobierno central, en la que los primeros en recibir las dosis serán las personas de las residencias de mayores y sus trabajadores, los profesionales sanitarios de primera línea y los sociosanitarios. Hasta ahora, el proceso de inoculación se realiza en esos centros. “Cuando comiencen otra fase de vacunación se informará oficialmente. Ningún organismo oficial, ni Ayuntamiento ni Consejería de Salud, está realizando estas llamadas”, avisan desde el organismo municipal de Belmonte de Miranda.

Asturias no es la única región en la que se está registrando este intento de estafa. En Baleares y Sevilla, la Guardia Civil ya ha informado también de este tipo de llamadas falsas. En el País Vasco el “modus operandi” es una carta que cuenta con un anagrama falso del Servicio de Salud del Gobierno autonómico. Los estafadores, al llamar a sus víctimas, tratan que estas les aporten datos sobre su domicilio para ir supuestamente a ponerles la vacuna del covid-19. Con ello, pretenden conocer si las personas mayores residen solas y otros datos que les faciliten perpetrar robos en sus viviendas con comodidad.

Las autoridades han indicado a la población, sobre todo a las personas mayores que residen solas, que no deben facilitar datos de ningún tipo a quienes les llamen para ofrecerles vacunas contra el coronavirus.