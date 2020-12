Segundo día de intensa búsqueda en Muros de Nalón y sin rastro de Juan Manuel Vega Granda, el vecino de 59 años que desapareció el martes al mediodía tras salir a caminar. Un gran despliegue, formado por más de cien voluntarios así como efectivos de distintas unidades de la Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil, peinaron ayer el concejo con la esperanza de encontrar con vida al director comercial de la Autoridad Portuaria de Huelva y tío del futbolista del Sporting Pedro Díaz. “Ya no nos queda dónde mirar”, decían desesperados a última hora de ayer sus familiares, tras haber recorrido tanto la costa como la montaña, desde Somao hasta Soto del Barco.

Pese a que el operativo, iniciado a las ocho de la mañana y prolongado hasta la noche, no dio resultado, la familia de Juan Manuel Vega no pierde “la esperanza”. “Estamos bajos de ánimos, pero confiamos en que aparezca. Pudo haber tropezado y estar inconsciente, porque con los gritos que pegamos ya nos tenía que haber oído”, señala su sobrina, Alejandra Félix Díaz, que ha conseguido reunir, a través de las redes sociales, a más de cien voluntarios. “Los estamos distribuyendo por zonas, y en cada área hay diez personas, a su vez organizadas en subgrupos, porque con esto del coronavirus no queremos que estén muy juntas”, detalla. Alejandra Félix Díaz lanza un grito de auxilio: “Por favor, si alguien tiene alguna noticia, que nos escriban, que nos llamen... Toda la ayuda que podamos recibir, la agradeceremos. Si algún negocio tiene cámaras de vigilancia, que las mire también...”.

A Juan Manuel Vega Granda se le perdió la pista en San Esteban, de donde partió a caminar, se cree que por la senda costera que finaliza en la playa del Aguilar, pero la familia tampoco tiene “claro” qué rumbo tomó. Lleva perilla y vestía una chaqueta azul. El desaparecido reside en Huelva, pero estaba pasando las fiestas navideñas en Asturias, donde tiene casa y familia. “Hemos peinado todas las zonas posibles e, incluso, las más alejadas. Salieron barcos, canoas, guías con perros... Están participando deportistas, montañeros, pescadores, cazadores”, concreta Alejandra Félix. Lo que demuestra que Muros de Nalón se ha volcado con su vecino.

La búsqueda se reanudará hoy a primera hora de la mañana.