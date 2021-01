La búsqueda de Juan Manuel Vega Granda, “Manolo”, de 59 años y director comercial del Puerto de Huelva, desaparecido el pasado 29 de diciembre cuando caminaba por la senda que une San Esteban de Pravia y la playa de Aguilar, en Muros de Nalón, continuó ayer sin resultados por aire, mar y tierra en la línea de costa del concejo murense y la franja litoral del centro y occidente asturiano. Las tareas se reanudaron con un operativo al que se incorporaron una patrullera de la Guardia Civil, dado que ha mejorado el estado del mar, y el helicóptero del 112 de Asturias, así como distintos agentes de la Guardia Civil y voluntarios que rastrearán playas y el litoral de la zona.

Su familia ha pedido la colaboración ciudadana para tratar de localizarle con la difusión de una fotografía a través de las redes sociales y ha conseguido reunir a numerosos voluntarios que están peinando playas, calas, acantilados y la desembocadura del río Nalón. En la búsqueda han participado, siempre que el tiempo lo ha permitido, bomberos del SEPA, efectivos de la Guardia Civil, perros adiestrados y submarinistas.

Siguen sin esclarecerse, mientras tanto, las circunstancias de la desaparición de Vega, cuyo rastro se perdió en torno a las once de la mañana del pasado día 29 de diciembre, mientras caminaba por la conocida como Senda de los Miradores. El hombre, con casa en la zona, tenía una comida programada en Oviedo para las dos de la tarde de ese mismo día, por lo que tenía pensado regresar a la vivienda en torno al mediodía para prepararse y desplazarse a la capital del Principado. Hacia las once y cinco de la mañana intercambió unas impresiones con otra persona en la marina seca de San Esteban de Pravia y ya no se volvió a saber de él.