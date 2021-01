Un tiburón azul o tintorera (Prionace glauca), inofensivo para el ser humano, sorprendió este martes por la tarde con su presencia en el interior del puerto de la Savina, Formentera. Las personas que se encontraban en el puerto pudieron observar al animal haciéndole fotos y vídeos.

El biólogo y explorador de National Geographic, Manu San Félix, se encontraba en el centro de buceo Vellmari que dirige, y no dudó en tirarse al agua para fotografiar al animal y pudo comprobar que llevaba un anzuelo clavado pero que aparentemente no molestaba al animal.

El biólogo ha explicado: "Me metí al agua y observé que este tiburón azul, que posiblemente sea una hembra y que medía como 1,70 metros, tenía un anzuelo clavado en la boca pero se mostraba totalmente tranquila". Manu San Félix considera que la presencia del animal no tenía nada que ver con su herida sino por las características del puerto de la Savina: "El puerto, para estos animales no es un puerto sino una cala con poca agua a donde entrar en busca de alimentos, de hecho todo el mundo sabe que hay calamares, sepias e incluso un banco de 'espet', barracuda (Sphyraena sphyraena)". Al ser el calamar y la sepia uno de los alimentos favoritos de la tintorera todo indica que el escualo entró en el puerto "buscando alimento. Es normal porque los depredadores van detrás de las presas y si entran en aguas poco profundas, van tras ellas".

A su juicio el animal debió entrar por la noche y se desorientó en el interior del puerto al no encontrar la salida. Manu San Féliz intentó primero quitarle el anzuelo pero no lo consiguió y posteriormente intentó cortarle el paso para dirigirle hacia el exterior y que no permaneciera dentro del puerto.

Manu San Félix insiste en que no es raro que los tiburones vayan a aguas poco profundas en busca de alimento, pero señala que lo que es más raro es encontrarse un tiburón azul en un puerto, porque los recientes estudios indican que "el 99% de los tiburones del Mediterráneo han desaparecido".