Una mujer procedente del este de Europa ha sido detenida por la Policía Nacional por llevarse 40.000 euros en joyas de dos domicilios (pertenecientes a la misma familia) en los que realizaba labores de limpieza. La Policía la arrestó tras encontrar las piezas que se había llevado de una casa en la calle de Les Bellotines. Sin embargo, con la impresión de verse apresada, sufrió una indisposición y tuvo que ser trasladada al Hospital Universitario Central en Oviedo, donde permanece bajo custodia.

Los hechos se produjeron la pasada semana en una vivienda de la localidad de Viella. La acusada se habría llevado joyas valoradas en 40.000 euros de al menos dos de las viviendas en las que limpiaba para la familia que ha denunciado los hechos.

Las sospechas condujeron a la mujer, a la que le encontró el material robado. Sin embargo, la detención no fue tan sencilla, al complicarse por motivos de salud. La mujer, originaria del este de Europa, sufrió un mareo y tuvo que ser trasladada al centro hospitalario ovetense, donde continuaba ayer con agentes de la Policía Nacional junto a ella.

Una vez salga del HUCA le tocará declarar sobre los hechos, antes de que se decida si queda en libertad o va a prisión.

Precisamente, anteayer, miércoles, se celebró un juicio relacionado con otro robo en un domicilio del concejo de Siero. En concreto, se juzgaba a un hombre acusado de apropiarse de joyas y dinero en una vivienda de Lugones simulando ser policía, en el año 2016.

Caja fuerte de Lugones

El hombre aprovechó que su hermana llevaba varios años trabajando como empleada del hogar en el domicilio para localizar la caja fuerte donde se encontraba el dinero. Entró haciéndose pasar por policía y se dirigió hacia el lugar señalado, consiguiendo 2.000 euros y un puñado de joyas.

Tanto el hombre como su hermana negaron los hechos, asegurando el primero que hace años que no pasaba por Asturias, y la segunda, que no se hablaba con su familiar. Sin embargo, sus explicaciones no convencieron al ministerio fiscal, que solicitó para él un año y cinco meses de prisión y cinco meses para ella.

Esta vez, el robo se produjo en Viella, cerca de Lugones, y lo habría cometido en solitario la limpiadora, que consiguió una cantidad económica bastante superior, unos 40.000 euros en joyas, antes de ser arrestada.