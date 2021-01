El incumplimiento de la normativa para hacer frente a la pandemia del coronavirus puede tener consecuencias mucho más serias que una simple denuncia administrativa y su consiguiente sanción económica. Agentes de la Policía Nacional de Castellón han procedido a la detención de un vecino de la capital de la Plana, de 28 años, por negarse a llevar mascarilla en la vía pública. Posteriormente, tras comparecer ante el juez, este ha decretado su ingreso en prisión.

El individuo -con antecedentes por delitos de lesiones, desobediencia, atentado y resistencia- se encontraba en la avenida Benicàssim, en las inmediaciones del Hospital General de Castellón. Eran sobre las 15.30 horas cuando una patrulla observó que no llevaba el equipo de protección individual obligatorio a causa del coronavirus (resolución del 17/07/2020 de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública).

Los agentes le preguntaron si tenía alguna patología que le eximiera de utilizarla y el interpelado, en una actitud desafiante, les dijo sencillamente que no llevaba porque no tenía. Entonces, los efectivos policiales le ofrecieron una, pero el hombre la rechazó y les respondió que él no se la ponía "porque no le daba la gana".

Uno de los policías intentó identificarle para proponerle para sanción, a la vez que le instaba a que se pusiera la mascarilla. Pese a ser advertido en varias ocasiones de las consecuencias de su actitud -desde una infracción administrativa hasta su detención por desobediencia grave-, se negó a identificarse y a ponerse el cubrebocas.

Así las cosas, los agentes le detuvieron como presunto autor de un delito de desobediencia grave. Según ha podido saber este diario, el hombre se negó a usar la mascarilla tanto en su declaración en el calabozo, como a ratos en los juzgados de Castellón.

Aunque es un caso extremo de negacionismo, no es el único de falta de acatamiento de las medidas anticovid. El miércoles por la tarde, agentes de la Policía Nacional levantaron en Valencia 29 actas de propuesta de sanción a varios grupos de jóvenes reunidos en un parque del distrito de Abastos por no llevar mascarillas ni respetar las medidas sanitarias, entre ellas mantener la distancia de seguridad y no fumar.

Según fuentes de la Policía Nacional, los hechos ocurrieron sobre las 20.30 horas cuando una patrulla de ese cuerpo detectó en un parque de la calle Democracia a un grupo de jóvenes reunidos sin mascarilla, sin mantener la distancia de seguridad, bebiendo y consumiendo sustancias estupefacientes.

Dado el gran número de personas reunidas, los agentes pidieron colaboración a otras patrullas para identificar a los jóvenes. Finalmente, fueron 20 denuncias por no usar la mascarilla y no mantener la distancia social, ocho por consumo de sustancias estupefacientes y otra más por falta de respeto. Finalmente, los jóvenes se fueron voluntariamente del lugar.