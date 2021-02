La Policía Nacional investiga la muerte de dos hombres, el primero hallado con un tiro en la cabeza en el garaje de un edificio en El Palmar, en Murcia, y el segundo en una vivienda de La Manga del Mar Menor. Según explicaron fuentes policiales, la principal hipótesis es que uno mató a otro y a continuación se quitó la vida, aunque la investigación, que ha asumido el Grupo de Homicidios, continúa abierta. Si se confirma, se trataría del primer crimen del año 2021 en la Región de Murcia.

La primera muerte tuvo lugar sobre las ocho y veinte de la tarde del miércoles, en la calle Fernando Sánchez Agüera de El Palmar, cuando un vecino que bajó al garaje encontró a una persona malherida, en un charco de sangre, aunque no sabía si estaba viva o muerta. El vecino avisó a Emergencias. Al lugar se desplazaron agentes de la Polícia Nacional, así como una ambulancia, cuyos sanitarios comprobaron que la persona presentaba un tiro en la cabeza, aunque seguía con vida, por lo que la trasladaron rápidamente al Virgen de la Arrixaca de Murcia. No obstante, no pudo sobreponerse a la gravedad de sus heridas y falleció.

El muerto, un varón de 53 años de edad, fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que sea el informe del forense es que determinase las causas del óbito.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Murcia asumió la investigación del caso y esa misma noche emitió un aviso de búsqueda de un vehículo, un Citroen Cactus de color rojo que estaría relacionado con el episodio en El Palmar.

El coche fue localizado en La Manga del Mar Menor, donde el Grupo de Homicidios y la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional organizaron un operativo, con un registro autorizado por la autoridad judicial. Al acceder los agentes al domicilio bajo sospecha, al mediodía de ayer, encontraron allí el cadáver de un hombre, que, según los primeros indicios, se habría quitado la vida.

Los investigadores tratan de ahondar en qué vínculo tendrían ambos varones y qué habría detrás de las muertes, de ahí que el caso no se esté dando por cerrado.