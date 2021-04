La historia de la madre que busca al autor del apuñalamiento de su hijo: "Fue un habitual de la zona con antecedentes"

Andrea Barona se despidió este martes por la mañana de su hijo Santiago, de 13 años, que, como cada día, salió de su domicilio en la Travesía de Vigo camino del Instituto de A Guía donde cursa sus estudios de Primero de la ESO. Minutos después de ese momento, mientras ella se preparaba para llevar a una de sus hijas al colegio, Andrea recibió una llamada.

"Era un compañerito suyo que encontró mi número de teléfono en el móvil de Santiago, para decirme lo que había pasado y salí corriendo", recuerda Andrea, aún con el susto en el cuerpo. Pero la madre del niño agredido desconocía su estado real, ya que sólo le dijeron que le habían apuñalado. "El corazon se me salía del pecho, pero camino al lugar, ya me llamó la Policía para decirme que mi hijo estaba bien y consciente. Cuando llegué allí, se me caían las lágrimas, y encontré a mi hijo muy nervioso y asustado".

Los hechos ocurrieron poco antes de las nueve de la mañana de este martes, en el barrio de Bichita, en Teis, en su día uno de los más conflictivos de la ciudad. Santiago se dirigía a clase, en el instituto de A Guía, cuando un hombre "con capucha, una cazadora marrón y mascarilla", según describió el adolescente, le asaltó con un cuchillo para pedirle dinero. Tras negarse el chico, el atracador le hizo un corte en la pierna.

"El tipo se le acercó, le pidió dinero, pero él no tenía. Así que le atacó, pero Santiago alcanzó a echarse para atrás, aunque le clavó el cuchillo en el muslo derecho. Entonces mi hijo empezó a gritar pidiendo ayuda, y ahí el hombre huyó".