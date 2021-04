La Audiencia Provincial de Teruel ha reanudado este lunes el juicio contra Norbert Feher, conocido como Igor el Ruso, por el triple crimen de Andorra ocurrido en diciembre del 2017. En la sexta jornada del mismo y tras finalizar la práctica de la prueba, el abogado defensor del paramilitar serbio, Juan Manuel Martín Calvente, ha modificado su petición inicial de absolución y ha reconocido que el encausado es el autor de la muerte violenta del ganadero José Luis Iranzo.

El abogado la califica de un delito de homicidio, no de asesinato porque entiende que no se dan las características propias del mismo como son la alevosía (se realiza a traición o cuando se sabe que la víctima no va a poder defenderse), ensañamiento (aumentando deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima) o la concurrencia de precio (cometiendo el crimen a cambio de una retribución económica o material). Es decir, una pena máxima de 15 y no de 25 que sería la de asesinato.

Con respecto a los agentes de los Equipo Roca de la Guardia Civil que fueron abatidos en el masico del Zumino, Martín Calvente considera que Igor el Ruso actuó en legítima defensa y pide la absolución por estas dos muertes violentas de Víctor Romero y Víctor Jesús Caballero.

Por lo demás, este letrado ha decidido dejar de pedir que se aplique la eximente de miedo insuperable y la de trastorno de la percepción por neurosis de guerra, puesto que hasta cuatro forenses del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) aseguraron que no lo padece, que en realidad es un psicópata primario “de lo más peligroso”.

El resto de acusaciones, tanto la Fiscalía como los abogados Enrique Trebolle, Jorge Piedrafita, Mariano Tafalla y Ramón Castro, por las familias, y Pablo Martínez y Jesús Ángel Jordán por las acciones populares ejercidas por UAGA y la AUGC, solicitan la prisión permanente revisable.