Afortunadament l’agent ferit a l’incendi d’avui ajudant a salvar una veïna, ja és a casa recuperant-se. La intervenció de Guàrdia Urbana ha estat clau per atendre als veïns. Agrair com sempre el seu paper per garantir la seguretat i la convivència a la ciutat #EstemPerProtegirte pic.twitter.com/47Uefja15R