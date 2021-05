La gijonesa que asesinó a su bebé, sigue en contra de recurrir la pena

Silvia Acebal Martínez, además, recibió ayer la visita de su abogado, y volvió a incidir en la misma idea de no recurrir la sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tal y como deslizó después del veredicto del jurado y adelantó este periódico. No obstante, pidió unos días para consensuar la decisión con su familia para ver si alargaba o no el proceso.

Esta joven, según se declaró probado, ocultó su embarazo a todo el mundo, dio a luz en soledad y tras el alumbramiento asesinó a su hijo y lo tiró al contenedor de basura. Así lo reconoció ella misma durante el juicio.