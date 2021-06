Una chica de 16 años y dos chicos de 20 y 21 han fallecido esta madrugada tras la colisión frontolateral de dos vehículos en el casco urbano de Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

Además, otras dos jóvenes, de 18 años, han resultado heridas y han sido trasladadas al Hospital La Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), una de ellas en una UVI, según ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112.

El accidente ha tenido lugar a las 02:17 horas de este domingo en la calle Encuentros esquina con la calle Melquíades Álvarez de Argamasilla de Alba, cuando dos vehículos han colisionado de manera frontolateral.

Las dos heridas han sido trasladadas al Hospital de Alcázar de San Juan, una en una UVI y la otra en una ambulancia de soporte vital básico.

Los bomberos de Tomelloso han tenido que intervenir en el siniestro para excarcelar a alguno de los ocupantes de los vehículos.

También han intervenido en este operativo agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y el médico de urgencias.